19 июня российский диктатор Владимир Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом, впервые за 24 года. В Пхеньяне он провел встречу тет-а-тет с главой КНДР Ким Чен Ыном.

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После встречи Путин заявил о "новом фундаментальном документе, который станет основой для будущих отношений между странами в длительной перспективе", отмечают российские СМИ. В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что отношения между двумя странами "вступают в период нового расцвета".

Самолет Путина после остановки на далеком востоке России в 2:45 ночи прибыл в Пхеньян. Лидер Северной Кореи лично встретил российского диктатора у самолета.

После этого Путин и Ким вместе уехали в автомобили российского лидера из аэропорта. По дороге "лидеры обменялись своими сокровенными мыслями и откровенно обсудили углубление развития отношений между Северной Кореей и Россией". Российского диктатора встретили в Пхеньяне толпой и огромными портретами.

"В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу", – заявил лидер Кремля.

Путин посетил Северную Корею в контексте сообщений об увеличении поставок боеприпасов из КНДР в Россию. В ходе встречи был заключен договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который должен способствовать дальнейшему развитию их военного, безопасного и экономического сотрудничества.

Также Путин выразил надежду, что их следующая встреча с Ким Чен Ынном состоится уже в Москве.

Ранее сообщалось, что визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею, вероятно, является жестом доброй воли по отношению к лидеру КНДР Ким Чен Ину, чтобы помочь легитимизировать режим его партии как внутри страны, так и за рубежом. Глава Кремля рассчитывает на дополнительную помощь в будущем, которая может варьироваться от дополнительных запросов на поставку оружия вплоть до рабочей силы.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявили, что визит Путина в Северную Корею демонстрирует его отчаяние в поиске поддержки для войны против Украины. Эта ситуация должна вызывать беспокойство у всех, кто стремится к миру.

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