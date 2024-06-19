Ким Чен Ын заявил о 'полной поддержке' и солидарности с РФ в войне против Украины

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о "полной поддержке" агрессивной войны России против Украины. Ведь на украинской земле Россия, мол, "защищает" свои суверенитет, территориальную целостность и интересы безопасности.

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Он также пообещал усиление стратегического сотрудничества с Москвой во время переговоров с находящимся в Пхеньяне российским диктатором Владимиром Путиным. Подробности сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Агентство привело цитату заявления диктатора КНДР, обнародованную российскими СМИ.

"Правительство Корейской Народно-Демократической Республики... выражает свою полную поддержку и солидарность с российским правительством, армией и народом в проведении специальной военной операции в Украине с целью защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности", – заявил он во время встречи с Путиным, не конкретизировав, в чем на практике будет проявляться эта "полная поддержка".

Также Ким Чен Ын сказал, что отношения между двумя странами "вступают в новый период процветания". По мнению главы КНДР, Россия якобы играет важную роль "в глобальном стратегическом балансе". Также, как сообщали российские государственные пропагандистские СМИ, он пообещал укрепить стратегическое сотрудничество с РФ.

Путин поблагодарил Кима за поддержку Пхеньяном агрессии Москвы в отношении Украины и заявил о завершении работы над "фундаментальным документом", который ляжет в основу отношений между РФ и КНДР. Их впоследствии скрепит "договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Напомним, предварительная встреча Путина с Ким Чен Ином состоялась около 9 месяцев назад в российском Владивостоке. А российский диктатор прибыл в Пхеньян 18 июня – впервые за 24 года.

OBOZ.UA собрал все, что известно о встрече двух диктаторов по состоянию на этот час.

Тем временем в Белом доме поездку Путина назвали "признаком отчаяния" в панических поисках "союзников" в войне против Украины.