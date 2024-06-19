Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предусматривающее взаимную военную помощь в случае агрессии

Россия и КНДР заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Настоящий договор предусматривает взаимную военную помощь в случае агрессии против одного из участников.

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Об этом сообщают российские СМИ. Соответствующий договор был заключен во время первого за 24 года визита российского главы Владимира Путина в Пхеньян в среду, 19 июня.

На видео глава Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин подписывают соглашение.

Также Путин заявил, что не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР. Кроме того, он сказал, что "объективная и сбалансированная" позиция КНДР в отношении Украины "подтверждает суверенный курс этой страны".

"Москва и Пхеньян продолжат противодействовать привычной Западу практике санкционного удушения", – заявил Путин.

В свою очередь Ким Чен Ын назвал Россию "самым честным другом и соратником", а Путина - "самым дорогим другом корейского народа".

Как сообщал OBOZ.UA, в Пхеньяне Путин провел встречу тет-а-тет с главой КНДР Ким Чен Инном. После встречи Путин заявил о "новом фундаментальном документе, который станет основой для будущих отношений между странами в длительной перспективе".

Ранее сообщалось, что визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею, вероятно, является жестом доброй воли по отношению к лидеру КНДР Ким Чен Ина, чтобы помочь легитимизировать режим его партии как внутри страны, так и за рубежом. Глава Кремля рассчитывает на дополнительную помощь в будущем, которая может варьироваться от дополнительных запросов на поставку оружия вплоть до рабочей силы.

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