'Мы заждались': Медведев снова 'замахнулся' на Одессу и заговорил об угрозе применения ядерного оружия

Заместитель председателя Совбеза России и бывший президент страны-агрессорки Дмитрий Медведев снова заговорил об угрозе применения ядерного оружия. Кроме того, российский политик размечтался об украинском городе Одессе.

Об этом Медведев заявил во время интервью российским СМИ. В частности, он сказал, что в России заждались "возвращения Одессы", и заявил об исторической принадлежности города к стране-агрессорке.

"Одесса, возвращайся домой, мы заждались Одессу в Российской Федерации. Даже из-за истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят – это наш российский город", – сказал Медведев.

Также он в очередной раз подчеркнул, что угроза применения ядерного оружия вполне реальна, и что нужно сделать все, чтобы этот сценарий не состоялся.

"Это не нагнетание страстей. Это просто повод задуматься о том, где мы", – заявил приспешник Путина.

Ранее Медведев заявил, что существование независимой Украины "смертельно опасно" для ее населения. При этом одиозный российский политик отметил, что это будет поводом для возобновления боевых действий, независимо от того, как будут меняться власти в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, у экспрезидента РФ Дмитрия Медведева на фоне противостояния в Конгрессе США по поводу выделения средств на продление помощи Украине произошло очередное обострение. Он снова заговорил о риске столкновения России с НАТО и попытался испугать Третьей мировой войной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!