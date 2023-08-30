'Рядом граница НАТО. Откуда был запуск?' Соловьев устроил истерику из-за атаки на Псков и размечтался 'стереть' Прибалтику. Видео

Пропагандист Владимир Соловьев не на шутку разошелся в истерике из-за атаки беспилотников в российском Пскове. Так, в ударах по военному аэродрому он обвинил страны НАТО.

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Об этом пропагандист заявил в эфире своей передачи "Полный контакт". Также Соловьев размечтался "стереть Прибалтику".

Такую истерику у пропагандиста вызвала недавняя атака в ночь с 29 на 30 августа по военным объектам в Пскове. На военном аэродроме "Кресты" в результате ударов БПЛА были уничтожены 2 самолета Ил-76 и еще четыре воздушных судна были повреждены.

Так, в своей программе неадекватный пропагандист заявил, что якобы Псков атаковали страны НАТО и в истерике потребовал "уничтожения" Прибалтики.

"Разбьем на ряд очевидных вопросов. Псков это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? Из Украины что ли? Ага, конечно. С территории Прибалтики? Стереть с лица земли Прибалтики", – заистерил Соловьев.

Напомним, что вечером 29 августа на территории РФ было "громко". Многие города Российской Федерации атаковали беспилотники. По данным оккупантов, взрывы прогремели в Пскове и Брянске, и Туле.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 30 августа, впервые с начала полномасштабной войны, одновременно с украинцами не спали сразу несколько регионов РФ: Псковская, Брянская, Калужская, Орловская, Рязанская, Тульская и Московская области. Россияне почувствовали на себе все "очарование" ночных ударов беспилотниками и разозлились от утверждения МО РФ об "эффективной работе" родной ПВО и о том, что "атака успешно отбита".

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