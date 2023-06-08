"Мы не понимаем, что происходит": жительница Шебекино пожаловалась на обстрелы, но усомнилась во вторжении РФ в Украину. Видео

Жительница российского Шебекино Белгородской области пожаловалась на то, что ее город подвергается обстрелам, одновременно с этим изумив своим непониманием ситуации. Женщина стала отрицать, что войска РФ начали неспровоцированную агрессивную войну и вторглись на территорию Украины.

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Жертва пропаганды, судя по всему, все еще верит в то, что ей говорят из телевизора. Несмотря на прямые и очевидные доказательства, что "СВО" пошла не по плану, россиянка не задумывается о причинах "бавовны" в Белгородской области. Комментарий по поводу ситуации в Шебекино жительница города Наталья дала журналистам "Дождя". Фрагментом эфира поделился Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Общалась женщина с медийщиками через телефон, поэтому ее лицо осталось неизвестным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"...Мы всегда были уверены в защите, но почему так произошло – это никто не может объяснить", – сказала она, имея ввиду обстрелы.

"А вы знаете о российском вторжении в Украину, Наталья?" – спросила журналистка.

"Ну да... Но я не слышала такого, что прямо вторглись там", – ответила жительница Шебекино.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Шебекино 7 июня снова гремели взрывы. Российские власти заявили об обстреле города из РСЗО "Град". После прилетов в небо над промзоной поднялся огромный столб черного дыма. Загорелся лакокрасочный завод, который оккупанты используют в своих целях.

– В Главном управлении разведки МО Украины ранее констатировали, что на территории российской Белгородской области продолжаются активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки. Поэтому наша страна готова рассмотреть обращение об эвакуации из этого региона РФ.

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