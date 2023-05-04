'Мы не готовы к современной войне': на РосТВ заговорили о проблемах в России, но заверили, что и '100 беспилотников' не страшны. Видео

Даже по прилету БПЛА в Кремль российские пропагандисты ни на шаг не отступают от своей методички. У них все и дальше "идет по плану", а атаки беспилотников на крупные российские города, по их словам, "ни на что не влияют".

Видео дня

Об этом заявил пропагандист в эфире на российском телевидении. Он все же сумел заметить, что, возможно, россияне и не были готовы к ведению современной войны и многого не знали и не ожидали от украинцев.

Пропагандист назвал Украину "большим политическим проектом и ЧВК", которая сейчас направлена против России. Также он заявил, что о том, что когда-то БПЛА долетят в Москву или любой другой крупный город в России, было понятно еще с самого начала войны. И, по его словам, в дальнейшем такие атаки могут только участиться.

"Ничего удивительного для тех, кто серьезно следил за событиями в последний год не произошло. И, в целом, это ни за что не влияет – ни в тактическом плане, ни в стратегическом. Даже если бы прилетело 50 беспилотников, но хоть 100 – это не влияет на конечный результат", – успокаивает россиян пропагандист.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко высмеял пропагандистов в своем Telegram-канале.

"Пропа*андоны стараются не истерить из-за атаки на кремль, но получается, мягко говоря, не очень", – написал он.

Напомним, что 3 мая ночью в Москве у Кремля услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что в небе виднелись искры. В сеть попало видео, показывающее, как над резиденцией Путина вздымается дым.

Ранее сообщалось, что в России заявили о покушении Украины на Путина. В пресс-службе президента РФ утверждают, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника.