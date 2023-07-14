'Мы еще многое узнаем': Череватый указал на 'драки под ковром' в командовании РФ после 'бунта' Пригожина

Чистки в руководстве российской армии свидетельствуют о "драках под ковром", которые начались в РФ после неудачного военного переворота владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Вероятно, увольнения и отставки там продолжатся.

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Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. В этом контексте он, в частности, упомянул недавнее решение министра обороны РФ Сергея Шойгу уволить российского генерала Ивана Попова, командовавшего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении, а также якобы арест главнокомандующего российскими Воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина.

"А он является одним из высших генералов", – заметил Череватый.

"Потому что Россию постоянно возглавляют чекисты. Они давно и системно не любят военных, и неоднократно демонстрировали пренебрежение к ним", – пояснил спикер.

По его словам, бывшие главы минобороны РФ больше заинтересованы в собственном бизнесе, чем в укреплении армии, поэтому, вероятно, "драки под ковром" в России могут продолжиться. Череватый вспомнил, что оборонное ведомство государства-агрессора возглавляли либо "ставленник их "КГБ-шной" мафии" Сергей Иванов, с 2001 по 2007 год, либо ныне – Сергей Шойгу, "которого тоже армия ненавидит и презирает", либо с 2007 по 2012 – Анатолий Сердюков – "также человек с бизнесом, не терпевший военных".

"Поэтому, я думаю, там еще идет "драка под ковром". И еще мы многое узнаем", – предположил Череватый.

Напомним: аналитики ISW отметили, что после военного мятежа ЧВК "Вагнер" Кремль, вероятнее всего, попытается уравновесить желание смягчить распространенное пренебрежение к деятелям из руководства минобороны, которое разожгло восстание, и, соответственно, лишить прав тех, кто, возможно, сочувствовал или помогал событиям, которые начал Евгений Пригожин.

"Если российские власти действительно арестуют Суровикина, Кремль, вероятнее всего, использует генерала и его сторонников в качестве козлов отпущения, чтобы публично объяснить, почему российские военные и органы внутренней безопасности плохо отреагировали на восстание, и оправдать возможную перестройку военного руководства", – предположили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике после мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня 2023 года – в РФ 28 июня распространяют слухи о его аресте. Кроме того, исчез генерал-полковник Юнус-бек Евкуров;

– СМИ пишут, что Суровикин был тайным высокопоставленным членом частной военной компании "Вагнер". Более того, в так называемый пул предателей могли входить еще десятки российских военных.

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