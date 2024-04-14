'Мы бомжи полные!' В России жители подтопленных территорий жалуются, что их бросило государство. Видео

В России жители подтопленного Оренбурга жалуются, что государство бросило их в беде. Жители домов, которые остались без крыши над головой, рассказывают, что не получили никакой реальной помощи от власти.

Об этом сообщают российские СМИ. Пострадавшие жители рассказывают, что власть не организовала для них места для временного проживания и даже не обеспечила едой.

"Мы остались бомжи полные. Мы понимаем, что не мы одни пострадали. Сейчас речь идет не о сотнях, а о тысячах пострадавших. Но почему-то никто не пришел, никто не спросил, просто люди сами помогают друг другу", – жалуются россияне.

Говорят, что власти пообещали им копеечные выплаты, однако эти суммы не перекроют даже базовые расходы.

"Пусть уж власть воспримет нас не как источник своего дохода, а уже подумает о нас и поможет", – говорят россияне.

Ранее сообщалось, что жители российского Оренбурга плачут за утраченным имуществом и жалуются на бездействие МЧС РФ. Люди утверждают, что спасатели только для картинки на ТВ создают видимость работы.

Также в сети появились спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области РФ. Прорыв дамбы в городе Орск 5 апреля дал старт подтоплению ряда населенных пунктов, включая облцентр.

Как сообщал OBOZ.UA, о прорыве дамбы в городе Орск, где проживает без малого 200 тысяч россиян, стало известно 5 апреля. Тогда же появились прогнозы по поводу того, что под воду могут пойти десятки населенных пунктов.