Взрыв был мощным: новые детали и видео атаки дронов на НПЗ в Самарской области

Утром 16 марта в Самарской области РФ были атакованы два нефтеперерабатывающих завода. Момент атаки на один из них, Сызранский НПЗ, попал на видео.

Кадры мощного пожара на предприятии публикуют российские паблики. По предварительным данным, выведена из строя установка по атмосферно-вакуумной перегонке нефти

"Сызранский НПЗ. Минимум 800 километров от подконтрольной Украине территории. "Хана АВТ-6" (установка по атмосферно-вакуумной перегонке нефти). Никто из гражданских не пострадал", – пишет Telegram-канал "Быть или".

Местные СМИ пишут, что в Сызрани "по сообщениям горожан, сильный хлопок было слышно и в Юго-Западном районе, где у жителей многоэтажек задрожали стекла".

Также автор канала упоминает о сообщениях про атаку на Новокуйбышевский НПЗ.

"Там без видео пока и степень повреждений не ясна. Там вообще 900+ км. География ударов расширяется", – резюмировал "Быть или".

Атаку на Сызранский НПЗ подтвердил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А вот относительно Новокуйбышевского НПЗ – по словам чиновника, атака была "пресечена".

"Сегодня утром была совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет. Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб", – рассказал Азаров местным СМИ.

Оба атакованных завода входят в Самарскую группу нефтеперерабатывающих заводов НК Роснефть, правление которой возглавляет близкий друг и советник президента РФ Владимира Путина Игорь Сечин.

Мощность Сызранского НПЗ составляет 8,9 млн т. (65,1 млн барр.) нефти в год. Вторичные перерабатывающие мощности завода включают установки каталитического риформинга, гидроочистки топлив, каталитического и термического крекинга, изомеризации, битумной и газофракционной установки. Завод выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов, включая высококачественное моторное топливо, авиационный керосин, битум.

Мощность Новокуйбышевского НПЗ составляет 8,8 млн. тонн нефти в год. Это предприятие производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии.

Российское издание "Медуза" прогнозирует рост цен на топливо в РФ вследствие наращивания Украиной атак именно на нефтеперерабатывающие предприятия государства-агрессора.

"В последнее время украинские дроны все чаще атакуют нефтеперерабатывающие заводы в России. Из-за ударов по НПЗ (и последующих остановок на ремонт) российские нефтекомпании в январе 2024 года снизили переработку нефти. На этой неделе нефтепереработку из-за удара дрона остановил Нижегородский НПЗ, на котором производят 11% выпускаемого в России бензина. Цены на бензин в России при этом достигли максимума за полгода", – пишет издание.

Журналисты отметили, что по состоянию на 14 марта цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тысяч рублей за тонну.

"Это максимум с конца сентября 2023 года, когда ввели временное эмбарго на экспорт топлива. С 1 марта 2024 года в России вновь ввели запрет на экспорт топлива, однако бензин на бирже продолжает дорожать, отмечает издание. Цена автомобильного топлива растет на фоне атак беспилотников на крупные НПЗ в России, из-за которых они вынуждены приостанавливать работу", – пишет "Медуза".

Напомним, накануне, 15 марта, стало известно, что в Калужской области дроны атаковали НПЗ. Момент мощного прилета попал на видео.

Местные власти отчитывались об "сбитии всех четырех дронов", летевших на завод. Однако некоторые российские СМИ обнародовали информацию, что российская ПВО смогла сбить лишь один БпЛА, три же достигли цели. Повреждено оборудование предприятия.

По данным источников OBOZ.UA, атаку совершили воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины.