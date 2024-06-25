Митрополит УПЦ МП, которого обменяли на военнопленных ВСУ, получил орден от Гундяева. Видео

Осужденный в Украине на 5 лет лишения свободы за оправдание вооруженной агрессии РФ архиерей УПЦ МП, митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Анатолий Елецких) в результате обмена пленными прибыл в Россию. 25 июня он встретился с главой российской православной церкви патриархом Кириллом (Владимир Гундяев) и получил из его рук награду – орден Сергея Радонежского.

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Анатолий Елецких является старым товарищем Владимира Гундяева и учился под его руководством. Как утверждает РПЦ, которая показала видео встречи и награждения, "Ионафан был освобожден по ходатайству патриарха Кирилла при содействии Папы Римского Франциска".

За что именно осужденный митрополит был награжден, сейчас в РПЦ пытаются не вспоминать, создавая видимость, что Елецких наградили как мученика. На самом деле Гундяев отметил своего старого знакомого еще зимой 2024 года "за многолетние и плодотворные архипастырские труды и в связи с отмеченным юбилеем" (митрополиту исполнилось 75 лет).

В РФ утверждают, что священник "освобожден по ходатайству патриарха Кирилла при содействии Папы Римского Франциска". В то же время, в Украине сообщают, что Ионафана обменяли на нескольких военнопленных украинских защитников.

Анатолий Елецких до сих пор считается правящим митрополитом Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП. Согласно его официальному потрету, которым кичится Тульчинская епархия, награда от Гундяева у него не первая и не единственная. И это неудивительно. Елецких учился в Ленинградской духовной академии именно под руководством Кирилла Гундяева, а затем там же преподавал вместе с ним.

В октябре 2022 года СБУ во время обысков Тульчинской епархии УПЦ МП обнаружили ряд пропагандистских открыток, а также распечатанные буклеты "Гимн-молитва за Россию" с нотами и авторством Ионафана (Елецких). Священник был арестован.

В суде митрополит заявил, что листовки и другую агитационную "литературу" он впервые увидел во время обысков. Однако позже он признал, что у него были инструкции для зашифрованного общения с абонентами России.

В прошлом году Ионафан был приговорен к тюрьме, а в июне 2024 года апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым Елецких было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также священника лишили гражданства.

Митрополита сразу же предложили на обмен. Тульчинская епархия заявляла, что "правящий архиерей" якобы отказался от обмена, потому что "не считает себя военнопленным". Правда, сейчас это заявление с официального сайта епархии удалено.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ собрала новые доказательства на агентурную сеть ФСБ, которая под прикрытием УПЦ МП пыталась дестабилизировать ситуацию в Украине. По заказу врага они создавали материалы, направленные на разжигание религиозной ненависти, мгновенно "подхватываемые" центральными телеканалами и интернет-издание РФ для распространения ИПСО.

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