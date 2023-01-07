Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ МП – СМИ

Украинские СМИ сообщают о том, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом в последние дни 2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Поскольку указ содержит персональную информацию, на сайте главы государства он не публикуется согласно действующему законодательству.

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Об этом пишет LB.ua. По данным издания, в указе упомянуты 13 высокопоставленных церковников Московского патриархата, среди которых - подозреваемый в госизмене митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, а также близкий к нему епископ Ладыжинский Сергий (Аницой).

Как пишет издание, гражданство для ряда священников УПЦ МП Зеленский приостановил указом №898/2022 от 28.12.2022. На сайте главы государства указа под таким номером нет: после документа №896/2022 следует указ №899/2022.

Впрочем, констатирует издание, отсутствие указа в публичном доступе неудивительно, ведь он содержит персональные данные, разглашение которых запрещается законом.

По информации источников портала, в указе идет речь о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ.

"В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которому СБУ вручила подозрение в госизмене. По имеющейся информации, он является владельцем российского паспорта. Также — викарии Тульчинской епархии, епископе Ладыжинском Сергее, который очень близок к Ионафану", - отмечено в сообщении.

Источники издания также утверждают, что уведомление о потере гражданства церковниками, чьи имена перечислены в президентском указе, получила Государственная миграционная служба.

Согласно действующим правилам, в дальнейшем лица без украинского гражданства могут быть депортированы.

Напомним, ранее в УПЦ МП заявили, что храмы Киево-Печерской лавры принадлежат ей до конца войны. Так, церковники Московского патриархата отреагировали на прекращение договора аренды УПЦ МП Успенского собора и Трапезного храма на территории Киево-Печерской лавры, которые на днях были возвращены в распоряжение государства.

На Рождество там совершил праздничную литургию предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний. Намерения Православной церкви Украины править богослужение в лаврской святыне вызвали ярость у представителей УПЦ МП. Они даже принялись угрожать руководству национального заповедника "Киево-Печерская лавра" уголовной ответственностью.