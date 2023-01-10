Грозит до 8 лет: митрополит УПЦ МП предстанет перед судом за оправдание агрессии России

Служба безопасности Украины собрала доказательства вины главы Тульчинской епархии УПЦ МП Ионафана, публично оправдывавшего российскую агрессию против Украины. По данным следствия, он распространял пропагандистские листовки с призывами к захвату власти и изменению государственной границы Украины.

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В настоящее время обвинительный акт направлен в суд, представителю УПЦ МП грозит до 8 лет за решеткой. Подробности рассказали в Службе безопасности Украины.

В СБУ отметили, что собрали безоговорочные доказательства вины главы Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области Ионафана (настоящее имя Анатолий Иванович Елецких. – Ред.), публично оправдывавшего российскую вооруженную агрессию против Украины.

Обвинительный акт по его делу направлен в суд.

По материалам СБУ, митрополиту грозит реальный срок наказания – до 8 лет лишения свободы.

"Как свидетельствуют материалы следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины. Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений", - пояснили в Службе.

В спецслужбе также рассказали о результатах обысков дома у Елецких и в религиозных сооружениях УПЦ МП, к которым он имеет отношение. Там, в частности, были обнаружены:

– компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий;

– прокремлевские агитки и литература.

"Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа", - отметили в СБУ.

В настоящее время действия митрополита УПЦ МП Ионафана квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

(действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

(посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

(нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Расследование проводили следователи Службы безопасности Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников УПЦ МП. Хотя содержание указа засекречено из-за того, что он содержит персональные данные, журналисты узнали список представителей Московского патриархата, которые могут быть выдворены с территории Украины.

Среди них, в частности, и Елецких, а также его "правая рука" – викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Аницой Сергей), на которого, по данным СМИ, записано все имущество Ионафана.

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