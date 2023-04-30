"Под прицелом агентура ГРУ и ФСБ": московских попов лишают гражданства Украины и обменивают на воинов

После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в нашу страну и убийств тысяч украинцев любой пособник страны-агрессора автоматически стал соучастником страшных преступлений – среди них оказались и представители духовенства. СБУ открыла уголовные производства, в которых фигурируют более 60 священников УПЦ московского патриархата, часть из которых уже лишились гражданства Украины.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Агентура под прикрытием

В 2022 году Служба безопасности Украины начала комплексные мероприятия в церковной среде УПЦ (МП). И дело вовсе не в каких-то мифических "гонениях на каноническую церковь", как пытались это представить российские пропагандисты, а для прекращения деструктивной деятельности пророссийски настроенного духовенства.

В результате этого, рассказали OBOZREVATEL в СБУ, были начаты уголовные производство в отношении 61 священнослужителя.

"Суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага, двух из них использовали в обмене на наших военнослужащих. По материалам спецслужбы введены санкции в отношении 17 функционеров УПЦ, а почти 250 клирикам запрещен въезд в Украину. Также прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ, гражданам страны-агрессора, инициировано принудительное возвращение в страну происхождения клирикам церкви, двум гражданам России", – рассказали в спецслужбе.

Информация, кого именно обменяли на украинских воинов, пока не раскрывается, но результат впечатляет: только за одного попа – 28 наших защитников. По словам главы СБУ Василия Малюка, враг очень ценит своих агентов в рясах.

Источник OBOZREVATEL в спецслужбе рассказал, что жители временно оккупированной территории – настоящие патриоты Украины – сообщали (и продолжают это делать) о тех священниках, которые сразу перешли на сторону врага. В отношении них тоже ведется расследование, однако сейчас очень важно вскрыть всю агентуру в тылу, так как ее деятельность очень опасна.

"Под прицелом агентура ГРУ и ФСБ, выявить их – первоочередная задача. У большинства из этих "украинских" священников есть российские паспорта", – говорит источник.

Среди тех священников УПЦ московского патриархата, кого указом президента Украины уже лишили гражданства, есть митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Анатолий Елецких), которому светит до 8 лет лишения свободы.

В СБУ заявили, что собраны неопровержимые доказательства вины главы Тульчинской епархии УПЦ (МП), публично оправдывавшего российскую вооруженную агрессию против Украины.

"Фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины. Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений", – пояснили в СБУ.

Лишен гражданства и митрополит Святогорский Арсений (Яковенко) – наместник Свято-Успенской Святогорской лавры. Еще в 2018 году он заявил, что войну начала Украина, а не Россия, и заявил, что это "гражданский конфликт". Также наместник лавры, которую рашисты обстреливали до тех пор, пока ВСУ не оттеснили оккупантов за пределы святыни, называл причиной катастроф "грехи украинцев". И это при том, что он лично отпевал убитых в результате российских обстрелов монахов.

Митрополит Арсений в разгар войны цинично критиковал тех, кто отказывается упоминать патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), и приводил в пример его "миролюбие", хотя тот благословляет оккупантов на войну.

И это только то, что на виду.

Тайное гражданство

В том, что сегодня вскрыт только первый пласт российской агентуры в "украинской" церкви, – сомневаться не приходится. По данным журналистского расследования выяснилось, что гражданство РФ имеют и другие священники УПЦ (МП), а также сам митрополит Онуфрий (в миру Орест Березовский).

Согласно выписке из системы "Роспаспорт", 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве паспорт гражданина Российской Федерации, а через год, 23 июня 2003 года, еще и загранпаспорт. И он у него не первый. В 1998 году священнику в Москве уже выдавали заграничный паспорт. А это означает, что российское гражданство Онуфрий имел гораздо раньше, чем с 2002 года.

Архиерей УПЦ МП и наместник Десятинного монастыря Гедеон (Юрий Харон), оказывается, также имеет гражданство РФ. Российский паспорт он получил уже в 2019 году в Москве, а в 2020 году получил целых два загранпаспорта гражданина страны-агрессора.

Журналисты также выяснили, что в январе 2023 года, почти через год после полномасштабного вторжения российской армии в Украину, Гедеон проводил службу в российской Казани. В его "молитве" были слова в поддержку войск РФ и российского нападения на Украину.

Были и те, кто сразу же пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. Например, после оккупации Изюма митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов) продолжил молиться за патриарха Кирилла и начал работать на оккупационную власть.

После освобождения украинскими воинами Изюма священнослужитель сбежал в Белгород, где в декабре 2022 г. получил российский паспорт.

Масштабы предательства в среде УПЦ (МП) поражают, и сейчас очень важно лишить возможности пророссийски настроенных священников и прямых агентов российских спецслужб вести свою деструктивную деятельность в Украине. Это особенно критично во время войны.