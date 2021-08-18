В Германии назвали главные темы переговоров Меркель с Путиным

В правительстве Германии рассказали о предстоящем визите канцлера Ангелы Меркель в Москву. Одной из тем во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным может стать ситуация в Афганистане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта. На вопрос, будет ли обсуждаться Афганистан, он ответил: "Из этого я исхожу".

"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает", – подчеркнул спикер.

Также стороны обсудят обстановку в Беларуси.

Во время визита Меркель возложит венок у Могилы неизвестного солдата.

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В последний раз канцлер Германии посещала Россию в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным прошла в Сочи.

Напомним, Мeркель признала провал воeнной миссии стран западной коалиции в Афганистанe.

Как сообщал OBOZREVATEL, Меркель совершит визит в Москву 20 августа. А 22 августа канцлер Германии прибудет в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.