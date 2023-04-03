Люди в панике выбегали из домов: на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Фото и видео

В России на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в нескольких десятках километров от города Петропавловск-Камчатский.

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Примечательно, что первые толчки были зафиксированы в акватории Авачинского залива, однако угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщают росСМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива – в 44 км от города Петропавловск-Камчатский. Сейсмостанция "Петропавловск" сообщает, что подземные толчки произошли на глубине 100 километров. По информации местного управления МЧС, жертв и разрушений в результате стихийного бедствия нет.

Однако очевидцы землетрясения опубликовали множество видео и фото, которые противоречат официальным заявлениям МЧС. Так, местные жители сообщают, что в зданиях тряслись стены и падали вещи с полок.

Кроме того, в результате землетрясения на Камчатке в некоторых домах потрескались стены. Больше всего подземные толчки почувствовали жители Петропавловск-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района. Сотрудники МЧС проводили эвакуацию населения в этой местности.

Местные жители жалуются, что в панике начали выбегать из домов. Многие россияне на Камчатке заявили, что получили сильный шок от землетрясения.

"До сих пор руки трясутся", "Все молитвы вспомнились, грудничок на руках, жесть", "Я при землетрясении упала", – рассказывают местные жители.

В свою очередь Камчатский филиал Единой геофизической службы РФ сообщил, что самые сильные толчки были зафиксированы около 15:00 3 апреля по местному времени. После этого в течение нескольких часов фиксировалось землетрясение магнитудой от 3,6 до 4,1.

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