Почувствовали более 13 млн человек: в Эквадоре землетрясение магнитудой 6,8 повлекло за собой разрушение. Фото и видео

В субботу, 18 марта, в Эквадоре произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,8.

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Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Очаг землетрясения был на глубине 6,21 мили (10 км – Ред.)

"Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу у побережья Эквадора", – говорится в сообщении.

По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 10 километров (6,21 мили).

Землетрясение произошло в прибрежном регионе Гуаяс с эпицентром примерно в 80 км к югу от Гуаякиля – второго по величине города Эквадора.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения цунами, такой угрозы нет.

Компьютерные модели Геологической службы США установили, что землетрясение могли ощутить до 13,5 млн человек. Из них 5,1 млн человек почувствовали "сильные" или "очень сильные" толчки.

Сообщается о 3 погибших в результате землетрясения.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 9 марта в итальянской провинции Перуджа было зарегистрировано землетрясение магнитудой близко 5. Подземные толчки ощутили жители всей центральной Италии и в качестве мер безопасности массово покинули свои дома, выйдя на улицы.

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