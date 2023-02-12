Возможны ли в Украине мощные землетрясения: сейсмолог сделал прогноз

В Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся всей территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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Об этом рассказал сейсмолог НАН Александр Кендзера в эфире национального телемарафона. По его словам, в Украине землетрясения не исключены, поскольку она находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция.

Этот пояс регулярно генерирует подземную активность. Возникновение землетрясений зависят от скорости движения тектонических плит, которая приводит к накоплению энергии, пояснил ученый.

"Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты", – сказал Кендзера.

Сейсмолог добавил, что движение этих плит остановить невозможно, поэтому рано или поздно там будут происходить землетрясения.

Специалист также напомнил о зоне Вранча в Румынии. Землетрясения, происходящие в этой зоне могут ощущаться по всей территории Украины. Украинские сейсмоактивные зоны находятся в районе Крыма и Закарпатья.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на утро 12 февраля, количество жертв землетрясения в Турции и Сирии достигло 28 тысяч. В то же время из-под завалов продолжают спасать людей.

В частности, в Кахраманмараше через 128 часов после землетрясения спасли двухмесячного ребенка. А в Искендеруне спасатели вытащили из-под глыб украинку и ее 4-летнего сына.