Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 50 тысяч человек

Мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло более 50 тысяч жизней. В Турции, по последним данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны, погибли 44 218 человек. В Сирии жертвами стихийного бедствия, согласно последним объявлениям, стали 5914 человек.

Видео дня

Об этом пишет Al Jazeera. В Турции в 11 пострадавших провинциях продолжают работать около 240 тысяч спасателей, среди которых есть и волонтеры.

Число жертв землетрясения растет в процессе того, как продвигаются поисковые работы. Некоторые районы были труднодоступны, однако теперь спасатели могут разбирать остатки разрушенных зданий и там, находя тела погибших. В последние дни из Турции не поступало сообщений о людях, спасенных из-под завалов.

В стране из зоны стихийного бедствия эвакуировали почти 530 тысяч человек. Власти Турции сообщили о 173 тысячах разрушенных или серьезно поврежденных зданий. Более 1,9 миллионов жителей страны сейчас живут во временных приютах, гостиницах и общественных учреждениях.

Всего в Турции от землетрясения пострадали около 20 миллионов человек, а в Сирии, по оценкам ООН, 8,8 миллиона человек. Из последней поступает меньше данных, ведь в этой стране многие люди уже жили в опасных условиях после войны и до этой катастрофы.

Напомним, что первое землетрясение, которое произошло 6 февраля, имело магнитуду 7,7, а второе, случившееся чуть позже, 7,6.

После этих сильных землетрясений в зоне стихийного бедствия произошло более девяти тысяч афтершоков – подземных толчков, которые следуют за землетрясением и генетически с ним связаны. Обычно магнитуда афтершоков в среднем на 1,2 меньше магнитуды самого землетрясения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 февраля в Турции произошло новое землетрясение. Толчки зафиксировали возле города Кахраманмараш, почти уничтоженного после предыдущего стихийного бедствия в начале этого месяца.

– Вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 6,4, эпицентр которого располагался на глубине 10 км в районе Дефне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!