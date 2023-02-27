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В Турции снова произошло землетрясение магнитудой 5,6: один человек погиб, десятки пострадали. Видео

Алексей Лютиков
Мир
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В Турции снова произошло землетрясение магнитудой 5,6: один человек погиб, десятки пострадали. Видео

В понедельник, 27 февраля, в Турции произошло очередное мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков в районе города Маталья на востоке Турции достигла 5,6.

Видео дня

По предварительным данным, известно об одном погибшем и десятках пострадавших. Об этом сообщил руководитель Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Юнус Сезер (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Согласно информации AFAD, землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано в 12:04 в районе Ешилюрт города Малатья. Подземные толчки, которые также ощущались в близлежащих провинциях, произошли на глубине около 7 километров.

Также в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций добавили, что после землетрясения было получено более 20 уведомлений о разрушениях. Группы спасателей оперативно направились в регион для оказания помощи.

В нескольких зданиях продолжаются поисково-спасательные работы. Уже известно о 69 раненных жителях. Специалисты призывают жителей пострадавшего региона в ближайшее время не находится вблизи высоких зданий, ведь остается высокая вероятность обрушений.

В то же время в соцсетях местные жители начали делиться последствиями очередного землетрясения. В районе Ешилюрт несколько зданий оказались полностью разрушены. Также многие граждане Турции ощутили мощные колебания в своих домах.

По информации Геологической службы США, всего было зафиксировано три эпицентра землетрясений магнитудой от 4,8 до 5,6. Эксперты предполагают, что подземные толчки произошли на глубине 10 километров.

В Турции снова произошло землетрясение магнитудой 5,6: один человек погиб, десятки пострадали. Видео

Напомним, на Закарпатье в ночь на понедельник, 27 февраля, зафиксировали землетрясение. По расчетам он не несет угрозы для населения, хотя по классификации и относится к сильно ощутимым.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло более 50 тысяч жизней. В Турции, по последним данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны, погибли 44 218 человек. В Сирии жертвами стихийного бедствия, согласно последним объявлениям, стали 5914 человек.

Также мощное землетрясение в среду, 15 февраля, было зафиксировано на Гавайях. Подземные толчки спровоцировали новые выбросы вулкана Килауэа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся и территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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