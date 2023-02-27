В Турции снова произошло землетрясение магнитудой 5,6: один человек погиб, десятки пострадали. Видео

В понедельник, 27 февраля, в Турции произошло очередное мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков в районе города Маталья на востоке Турции достигла 5,6.

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По предварительным данным, известно об одном погибшем и десятках пострадавших. Об этом сообщил руководитель Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Юнус Сезер (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Согласно информации AFAD, землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано в 12:04 в районе Ешилюрт города Малатья. Подземные толчки, которые также ощущались в близлежащих провинциях, произошли на глубине около 7 километров.

Также в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций добавили, что после землетрясения было получено более 20 уведомлений о разрушениях. Группы спасателей оперативно направились в регион для оказания помощи.

В нескольких зданиях продолжаются поисково-спасательные работы. Уже известно о 69 раненных жителях. Специалисты призывают жителей пострадавшего региона в ближайшее время не находится вблизи высоких зданий, ведь остается высокая вероятность обрушений.

В то же время в соцсетях местные жители начали делиться последствиями очередного землетрясения. В районе Ешилюрт несколько зданий оказались полностью разрушены. Также многие граждане Турции ощутили мощные колебания в своих домах.

По информации Геологической службы США, всего было зафиксировано три эпицентра землетрясений магнитудой от 4,8 до 5,6. Эксперты предполагают, что подземные толчки произошли на глубине 10 километров.

Напомним, на Закарпатье в ночь на понедельник, 27 февраля, зафиксировали землетрясение. По расчетам он не несет угрозы для населения, хотя по классификации и относится к сильно ощутимым.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло более 50 тысяч жизней. В Турции, по последним данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны, погибли 44 218 человек. В Сирии жертвами стихийного бедствия, согласно последним объявлениям, стали 5914 человек.

Также мощное землетрясение в среду, 15 февраля, было зафиксировано на Гавайях. Подземные толчки спровоцировали новые выбросы вулкана Килауэа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся и территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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