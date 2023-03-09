В Италии произошло землетрясение магнитудой около 5: первые подробности

Вечером 9 марта в итальянской провинции Перуджа было зарегистрировано землетрясение магнитудой близко 5. Подземные толчки ощутили жители всей центральной Италии и в качестве мер безопасности массово покинули свои дома, выйдя на улицы.

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Об этом сообщило издание Repubblica. Муниципальные власти указали, что существенных повреждений, а тем более жертв, стихия не повлекла, однако несколько ветхих зданий обрушились целиком или частично.

"Нам землетрясение показалось очень сильным. Как только мы осознали угрозу, полиция и службы спасения начали курсировать по нашему поселку", – рассказал пожилой мужчина, живущий в Пьян-д'Ассино, деревушке Умбертиде, ближайшей к эпицентру землетрясения.

"В районе, пострадавшем от землетрясения, на данный момент не зарегистрировано серьезных травм или повреждений людей. Пожарная команда с максимальным вниманием проводит необходимые проверки общественных и частных зданий и облетела районы на служебном вертолете", – поделился официальными данными заместитель министра внутренних дел Эмануэле Приско.

Чтобы предотвратить все риски, которые могут быть спровоцированы новым землетрясением, школы, университеты и ряд государственных предприятий будут закрыты в течение дня, 10 марта. Также по решению властей приостановлено железнодорожное движение, запущены рейсовые автобусы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни зимы на Закарпатье зафиксировали землетрясение. По расчетам он не нес угрозы для населения, хотя по классификации и относится к сильно ощутимым.

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