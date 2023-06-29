'Лукашенко выступил как ширма': Курносова рассказала, кто на самом деле мог вести переговоры с Пригожиным

Переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным по поводу остановки "похода" его наемников на Москву, вероятнее всего, вел не беларусский диктатор Александр Лукашенко. Очевидно, что его просто использовали "как ширму".

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Он фактически спас своего российского коллегу Владимира Путина, продемонстрировавшего неспособность руководить своей страной-агрессором. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказала российский оппозиционер Ольга Курносова.

"Что касается Лукашенко, то я уверена, что реальные переговоры с Пригожиным вел Дюмин (губернатор Тульской области РФ Алексей Дюмин. – Ред.). Впрочем, Лукашенко выступил как ширма", – отметила она.

Обращение самопровозглашенного лидера Беларуси и российского диктатора после военного бунта "вагнеровцев" развели по времени. По мнению оппозиционерки, это сделали потому, что вся эта история показала большее влияние Лукашенко в отличие от Путина.

"Лукашенко с политической точки зрения на голову выше Путина. Если бы они еще одновременно обращались к людям, это еще раз стало бы очевидным. Но от этого переноса ситуация не меняется", – уверена Курносова.

По ее словам, кремлевский лидер показал себя так, что совершенно не руководит страной и вынужден обратиться за политической поддержкой к коллеге из Союзного государства.

"Чтобы тот помог эту ситуацию как-то достойно завершить. Хотя это отнюдь не достойное завершение, когда Лукашенко по сути спасает Путина", – подытожила российский оппозиционер.

Напомним: в России распространились слухи о том, что после бунта Пригожина министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Валерий Герасимов все же могут лишиться своих должностей. Ряд источников активно распространяет предположение, что Шойгу может заменить Алексей Дюмин, а Герасимова – Сергей Суровикин. Хотя накануне сообщалось, якобы последнего в РФ уже арестовали – за то, что он "знал" о подготовке Пригожиным "переворота", но не остановил его.

Как сообщал OBOZREVATEL, после "похода" Пригожина на Москву Кремль устроил большие "чистки". Аналитики Института изучения войны рассказали, кто в России оказался под ударом.

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