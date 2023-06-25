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В России уже нашли нового министра обороны для Пригожина: в сети назвали имя

Дарья Дурова
Новости России
4 минуты
9,7 т.
В РФ запустили слухи о кадровых перестановках

В России появились слухи о том, что после бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов все же могут лишиться своих должностей. Ряд источников активно распространяет предположение, что Шойгу может заменить Алексей Дюмин, а Герасимова – Сергей Суровикин.

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Сообщения об этом начали публиковаться вечером 24 июня, когда главарь "вагнеровцев" после переговоров свернул свой "военный переворот". О кадровых перестановках пишут в том числе Telegram-каналы, связанные с "Вагнером".

В России уже нашли нового министра обороны для Пригожина: в сети назвали имя

Отметим, что гнев "повара Путина" был направлен именно на руководителей МО и ГШ. По итогам переговоров Пригожин согласился остановить "Марш справедливости" на Москву и отправиться в Беларусь под некие "гарантии безопасности" для себя и своих наемников. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, при этом утверждал: мол, кадровые перестановки в министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались.

Российский губернатор и генерал-полковник Алексей Дюмин

50-летний Алексей Дюмин является российским генерал-полковником и губернатором Тульской области с 2016 года. СМИ называют его одним из людей, приближенных к главе Кремля.

С 1995-го он служил в ФСО России, в течение многих лет находился в охране Путина. В 2014 году получил Звезду героя России (официально не сообщалось, за что именно). Тогда он занимал пост замначальника ГРУ и командующего Силами специальных операций страны-агрессора, которые, как считается, сыграли одну из ключевых ролей в операции по оккупации Крыма.

В 2015-м он возглавил Главный штаб Сухопутных войск РФ, получил звание генерал-лейтенанта и вскоре стал замминистра обороны (в этой должности проработал всего месяц).

С 2017 года в медиа он неоднократно всплывал как возможный преемник Путина.

По данным газеты "Коммерсантъ", именно Дюмин разработал и провел операцию для бегства в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича в ночь на 23 февраля 2014 года.

Звание генерал-полковника ему было присвоено в 2021-м закрытым указом президента РФ.

Еще в октябре-2022 СМИ говорили, что Дюмин якобы может возглавить минобороны РФ. Тогда распространялось мнение, что лоббировал кандидатуру Дюмина глава Чечни Рамзан Кадыров.

Генерал Сергей Суровикин

56-летний Сергей Суровикин – российский генерал, главнокомандующий Воздушно-космическими силами оккупантов с 2017 года. Известен как "сирийский мясник".

Источники говорят, что Кадыров и Пригожин приветствовали его назначение командующим объединенной группировкой российских войск в Украине. Однако на этой должности он проработал только три месяца – с 8 октября 2022 года до 11 января 2023 года. Его понизили до заместителя, а командующим сделали Герасимова.

В поле зрения росСМИ он попал еще в августе 1991 года, когда в Москве произошел путч. Во время столкновений сторонников Бориса Ельцина с лояльными ГКЧП военными Суровикин, тогда еще капитан, командовал колонной БМП Таманской дивизии, столкнувшейся с защитниками Белого дома у туннеля на Садовом кольце. В ходе этого инцидента бронемашины насмерть задавили троих москвичей.

Из-за этого Суровикин семь месяцев провел в следственном изоляторе "Матросская тишина", ожидая суда. Обвинения с него сняли на основании того, что он "выполнял приказ".

Через четыре года, во время учебы в военной академии им. Фрунзе, он снова попал под следствие. Его заподозрили в торговле огнестрельным оружием и боеприпасов. Он же утверждал, что просто "выполнил просьбу" одного из преподавателей академии и передал пистолет другому человеку.

В 2002-м Суровикин, служа начальником 34-й мотострелковой дивизии в Екатеринбурге, вызвал к себе в кабинет своего заместителя, полковника Андрея Штокала, и последний застрелился прямо у него в кабинете после, как писали СМИ, "разговора на повышенных тонах". 

Когда Суровикин служил в Чечне, то, по свидетельству очевидцев, не единожды лично избивал и расстреливал мирное население. Он дважды командовал российской группировкой в Сирии: с марта по декабрь 2017 года и с марта по апрель 2019-го. Мирное население он считал поголовно боевиками и террористами и уничтожал людей тысячами. За это в декабре 2017 года из рук Путина он получил награду героя России "за мужество и героизм, проявленный при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике".

Во ходе полномасштабной войны РФ с Украиной он, будучи командующим Южной группировкой российских войск, принял решение бомбить без остановки Мариуполь, превращая его в руины как сирийский Алеппо.

В октябре 2022 года, как только Суровикин стал новым командующим "СВО", начались массированные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Суровикин и Путин

Как писал OBOZREVATEL, американская журналистка Джилл Догерти, эксперт по России, считает, что Путин может не простить взбунтовавшегося владельца ЧВК "Вагнер". Она не исключает, что в Беларуси Пригожина могут убить.

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