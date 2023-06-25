В России уже нашли нового министра обороны для Пригожина: в сети назвали имя

В России появились слухи о том, что после бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов все же могут лишиться своих должностей. Ряд источников активно распространяет предположение, что Шойгу может заменить Алексей Дюмин, а Герасимова – Сергей Суровикин.

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Сообщения об этом начали публиковаться вечером 24 июня, когда главарь "вагнеровцев" после переговоров свернул свой "военный переворот". О кадровых перестановках пишут в том числе Telegram-каналы, связанные с "Вагнером".

Отметим, что гнев "повара Путина" был направлен именно на руководителей МО и ГШ. По итогам переговоров Пригожин согласился остановить "Марш справедливости" на Москву и отправиться в Беларусь под некие "гарантии безопасности" для себя и своих наемников. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, при этом утверждал: мол, кадровые перестановки в министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались.

50-летний Алексей Дюмин является российским генерал-полковником и губернатором Тульской области с 2016 года. СМИ называют его одним из людей, приближенных к главе Кремля.

С 1995-го он служил в ФСО России, в течение многих лет находился в охране Путина. В 2014 году получил Звезду героя России (официально не сообщалось, за что именно). Тогда он занимал пост замначальника ГРУ и командующего Силами специальных операций страны-агрессора, которые, как считается, сыграли одну из ключевых ролей в операции по оккупации Крыма.

В 2015-м он возглавил Главный штаб Сухопутных войск РФ, получил звание генерал-лейтенанта и вскоре стал замминистра обороны (в этой должности проработал всего месяц).

С 2017 года в медиа он неоднократно всплывал как возможный преемник Путина.

По данным газеты "Коммерсантъ", именно Дюмин разработал и провел операцию для бегства в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича в ночь на 23 февраля 2014 года.

Звание генерал-полковника ему было присвоено в 2021-м закрытым указом президента РФ.

Еще в октябре-2022 СМИ говорили, что Дюмин якобы может возглавить минобороны РФ. Тогда распространялось мнение, что лоббировал кандидатуру Дюмина глава Чечни Рамзан Кадыров.

56-летний Сергей Суровикин – российский генерал, главнокомандующий Воздушно-космическими силами оккупантов с 2017 года. Известен как "сирийский мясник".

Источники говорят, что Кадыров и Пригожин приветствовали его назначение командующим объединенной группировкой российских войск в Украине. Однако на этой должности он проработал только три месяца – с 8 октября 2022 года до 11 января 2023 года. Его понизили до заместителя, а командующим сделали Герасимова.

В поле зрения росСМИ он попал еще в августе 1991 года, когда в Москве произошел путч. Во время столкновений сторонников Бориса Ельцина с лояльными ГКЧП военными Суровикин, тогда еще капитан, командовал колонной БМП Таманской дивизии, столкнувшейся с защитниками Белого дома у туннеля на Садовом кольце. В ходе этого инцидента бронемашины насмерть задавили троих москвичей.

Из-за этого Суровикин семь месяцев провел в следственном изоляторе "Матросская тишина", ожидая суда. Обвинения с него сняли на основании того, что он "выполнял приказ".

Через четыре года, во время учебы в военной академии им. Фрунзе, он снова попал под следствие. Его заподозрили в торговле огнестрельным оружием и боеприпасов. Он же утверждал, что просто "выполнил просьбу" одного из преподавателей академии и передал пистолет другому человеку.

В 2002-м Суровикин, служа начальником 34-й мотострелковой дивизии в Екатеринбурге, вызвал к себе в кабинет своего заместителя, полковника Андрея Штокала, и последний застрелился прямо у него в кабинете после, как писали СМИ, "разговора на повышенных тонах".

Когда Суровикин служил в Чечне, то, по свидетельству очевидцев, не единожды лично избивал и расстреливал мирное население. Он дважды командовал российской группировкой в Сирии: с марта по декабрь 2017 года и с марта по апрель 2019-го. Мирное население он считал поголовно боевиками и террористами и уничтожал людей тысячами. За это в декабре 2017 года из рук Путина он получил награду героя России "за мужество и героизм, проявленный при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике".

Во ходе полномасштабной войны РФ с Украиной он, будучи командующим Южной группировкой российских войск, принял решение бомбить без остановки Мариуполь, превращая его в руины как сирийский Алеппо.

В октябре 2022 года, как только Суровикин стал новым командующим "СВО", начались массированные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Как писал OBOZREVATEL, американская журналистка Джилл Догерти, эксперт по России, считает, что Путин может не простить взбунтовавшегося владельца ЧВК "Вагнер". Она не исключает, что в Беларуси Пригожина могут убить.

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