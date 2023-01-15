Линникова после провала на ''Мисс Вселенная'' похвасталась, что съездила в США и купила iPhone. Фото

Россиянка Анна Линникова после провала на конкурсе "Мисс Вселенная" похвасталась новеньким iPhone. Также представитель "сверхдержавы" порадовалась, что съездила в США - и анонсировала собственное путешествие по Америке.

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Об этом Линникова рассказала в сторис на своей странице в Instagram. Она также поблагодарила граждан страны-агрессора за поддержку и заявила, что провела большую "работу" и продемонстрировала серьезную "стрессоустойчивость".

Конкурсантка от страны-агрессора России делает вид, что не расстроена проигрышем в конкурсе "Мисс Вселенная". Она отметила, что "многое поняла о конкурсе" и "сделала все возможное для "топ-16".

Она также считает, что проделала огромную работу и гордится своей "стрессоустойчивостью". В доказательство собственной "популярности" Линникова опубликовала несколько кадров, как к ней подошли, чтобы сфотографироваться.

Также представительница "сверхдержавы", которая, судя по официальным заявлениям, звучащим из Кремля, "уничтожает" существующий миропорядок и "загоняет" США в "маргинес", очень радуется, что выбралась из "преуспевающей России" в "загнивающую Америку".

У россиянки есть и еще одна "победа": путешествие в США позволило ей приобрести себе iPhone. После того, как в начале российского вторжения в Украину ее землячки устроили "флешмоб" и разбивали свои гаджеты или прибивали их гвоздями к стенам из-за введения санкций против РФ – радость Линниковой из-за приобретения телефона выглядит довольно "непатриотично".

Напомним, после выхода в полуфинал конкурса участница из России усомнилась в своем успехе на "Мисс Вселенная" из-за войны в Украине.

И не зря: многие из зрителей резко негативно отреагировали на участие РФ в конкурсе.

Особенно много насмешек россиянка вызвала после выхода в "костюме императрицы". По мнению многих пользователей сети, представительницы РФ куда больше пурпурного бархата и бриллиантов подходили бы черные пакеты и унитазы, как элемент декора. Ведь пока Россия видит в себе наследницу империи и лелеет имперские амбиции - мир воспринимает это государство как агрессора и сборище убийц и мародеров.

И россиянка, и представительница Украины Виктория Апанасенко выбыли из конкурса на этапе отбора 16 конкурсанток, продолживших соревноваться за корону "Мисс Вселенная-2022". Победительницей конкурса стала представительница США Р'Бонни Габриэль.