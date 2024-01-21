Летят на Москву и Петербург: в РФ устроили истерику из-за новой 'атаки дронов'

На подлете в Москву и Санкт-Петербург сообщают о фиксации десяти неизвестных летательных аппаратов. На объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности.

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Об этом сообщают российские СМИ. Одной из потенциальных целей может снова стать "северная столица" России.

Вероятно, БПЛА были замечены на юге Брянской области, они пролетали мимо военного аэродрома Сеща на север. Режим повышенной готовности объявлен на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области.

Ранее стало известно о том, что российский нефтяной терминал компании "Новатек" приостановил работу после атаки украинскими беспилотниками. Он один из новейших и важнейших в РФ, работает на экспорт и поставляет топливо российским войскам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 21 января в Ленинградской области РФ пожаловались на новую атаку БПЛА. В районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга, расположенном на берегу Финского залива Балтийского моря, раздались взрывы и вспыхнул пожар.

– Россияне закатили истерику из-за взрывов в порту в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Они возмущались, что хваленая ПВО окупантов пропустила удар, а некоторые мечтают об атаках по Великобритании и Франции.

– Впоследствии стало известно, что ночная атака на нефтяной терминал в Усть-Луге проводилась в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.

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