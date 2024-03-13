Летели на аэродром "Плесецк": появился список военных РФ, которые были на борту упавшего в России Ил-76
В районе аэродрома "Северный" в Ивановской области РФ 12 марта в результате падения самолета самоликвидировались 16 военнослужащих ВКС РФ. В сети опубликовали списки "двухсотых".
Информацией поделился Telegram-канал "Досье шпиона". Авиакатастрофа произошла около 12:00 (по Киеву) с военно-транспортным самолетом Ил-76 страны-агрессора.
Борт, по данным автора Telegram-канала, направлялся на аэродром "Плесецк" (Архангельская область РФ).
Место базирования этого Ил-76 – аэродром "Мигалово" (Тверская область). Экипаж также из Твери. Пассажирами был экипаж из Оренбурга.
На борту находился российский 33-летний летчик Махмуд Габдракипов. Российская пропаганда писала, что он якобы был командиром Ил-76 и управлял самолетом, однако аноним считает, что Габдракипов был пассажиром и командиром оренбургского экипажа.
Экипаж (Тверь):
– Свешников (командир);
– Онуфриенко;
– Бейнорас;
– Валидуда;
– Гаранта;
– Давлятов;
– Левашев;
– Очкасов;
Пассажиры (Оренбург):
– Габдракипов;
– Якушин;
– Блинов;
+ пять незарегистрированных пассажиров (вероятно, тоже члены оренбургского экипажа).
Четверо из вышеперечисленных летчиков были выпускниками авиационных училищ РФ 2023 года выпуска.
Как писал OBOZ.UA:
– 12 марта в России над аэродромом "Северный" в Ивановской области загорелся самолет. Огонь охватил левый двигатель. Борт пытался совершить аварийную посадку, однако не дотянул до взлетной полосы и упал в лесопосадку.
– Информацию о крушении самолета подтвердили в минобороны России.
– СМИ сообщали, что на борту, предварительно, находились 15 человек. В частности, там могли быть российские офицеры-операторы ДРЛО.
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