Летели на аэродром "Плесецк": появился список военных РФ, которые были на борту упавшего в России Ил-76

В районе аэродрома "Северный" в Ивановской области РФ 12 марта в результате падения самолета самоликвидировались 16 военнослужащих ВКС РФ. В сети опубликовали списки "двухсотых".

Информацией поделился Telegram-канал "Досье шпиона". Авиакатастрофа произошла около 12:00 (по Киеву) с военно-транспортным самолетом Ил-76 страны-агрессора.

Борт, по данным автора Telegram-канала, направлялся на аэродром "Плесецк" (Архангельская область РФ).

Место базирования этого Ил-76 – аэродром "Мигалово" (Тверская область). Экипаж также из Твери. Пассажирами был экипаж из Оренбурга.

На борту находился российский 33-летний летчик Махмуд Габдракипов. Российская пропаганда писала, что он якобы был командиром Ил-76 и управлял самолетом, однако аноним считает, что Габдракипов был пассажиром и командиром оренбургского экипажа.

Экипаж (Тверь):

– Свешников (командир);

– Онуфриенко;

– Бейнорас;

– Валидуда;

– Гаранта;

– Давлятов;

– Левашев;

– Очкасов;

Пассажиры (Оренбург):

– Габдракипов;

– Якушин;

– Блинов;

+ пять незарегистрированных пассажиров (вероятно, тоже члены оренбургского экипажа).

Четверо из вышеперечисленных летчиков были выпускниками авиационных училищ РФ 2023 года выпуска.

Как писал OBOZ.UA:

– 12 марта в России над аэродромом "Северный" в Ивановской области загорелся самолет. Огонь охватил левый двигатель. Борт пытался совершить аварийную посадку, однако не дотянул до взлетной полосы и упал в лесопосадку.

– Информацию о крушении самолета подтвердили в минобороны России.

– СМИ сообщали, что на борту, предварительно, находились 15 человек. В частности, там могли быть российские офицеры-операторы ДРЛО.

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