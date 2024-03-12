У Шойгу подтвердили катастрофу Ил-76 и назвали причину: россияне устроили истерику

В Ивановской области России 12 марта потерпел крушение военный самолет оккупантов Ил-76. Информацию о крушении самолета также подтвердили в минобороны России.

Об этом сообщают российские СМИ. Россияне по поводу очередной потери военного самолета устроили настоящую истерику в сети.

Отмечается, что на борту самолета Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. К тому же, как пишут в Telegram-каналах, на месте крушения уже начали находить их тела.

В минобороны РФ также сообщили, что причиной крушения стал пожар одного из двигателей во время взлета самолета. На аэродром Иваново уже вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Вместе с тем россиян изрядно возмутила новость о крушении самолета. Они заявляют, что неудачи российских пилотов дискредитируют всю российскую армию. Некоторые иронизируют, что потеря очередного самолета в России – это уже не новость, а обыденность, как и гибель пилотов, хоть это и пытаются умалчивать в РФ.

"Бл*, специалисты, объясните, как он может взять и отвалиться", "Пилоты дискредитировали росармию", "К счастью, ни один человек не пострадал", "Это уже не новости", – писали россияне в сети, комментируя новость о катастрофе Ил-76.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный Ил-76 вспыхнул в воздухе и упал в лесопосадке в Ивановской области, не дотянув до полосы аэродрома. Очевидцы, наблюдавшие падение охваченного пламенем самолета, утверждали, что у него горел двигатель.

После обеда 12 марта стало известно, что в России в небе загорелся самолет Ил-76. Он упал в лесополосу близ Иваново, над местом авиакатастрофы поднялся черный дым.