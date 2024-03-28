Криптовалюта и националисты: в РФ придумали новые 'доказательства' причастности Украины к теракту под Москвой

В Кремле продолжают производить фейковые "доказательства" причастности Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити". В этот раз российские "следователи" заявили о связи террористов, устроивших стрельбу в концертном зале, с "украинскими националистами".

Такое заявление было сделано в Следственном комитете (СК) России. Его цитируют пропагандистские СМИ.

"СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с украинскими националистами. После работы с задержанными террористами, совершившими нападение на подмосковный "Крокус Сити Холл", исследование изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи" связи с "украинскими националистами", – говорится в сообщении.

Российские "следователи" уверяют, что якобы располагают "подтвержденными данными" о том, что исполнителям теракта поступали значительные суммы денег и криптовалюты именно из Украины. И эти средства террористы использовались для подготовки к нападению.

Также СК РФ объявил о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Он якобы "участвовал в схеме финансирования террористов".

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холли" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным, погибли по меньшей мере 133 человека, еще около 150 травмированы. В РФ активно пытаются обвинить в произошедшем Украину. В СК РФ заявили, что причастных к теракту поймали в Брянской области, якобы по дороге в Украину. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ. Главарь Кремля Путин молчал почти сутки после теракта, после чего обвинил Украину якобы в подготовке "окна" для побега террористов.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что о подготовке к теракту в подмосковном "Крокус Сити" Россия знала минимум за месяц. Кремль намеренно допустил исполнение этой террористической операции. По мнению шефа украинской разведки, есть несколько вариантов – для чего допустил: первый – чтобы снять нескольких чиновников. Другой вариант – в Кремле недооценили масштабы произошедшего и хотели обвинить во всем Украину.

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