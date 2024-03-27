О подготовке теракта Россия знала как минимум с 15 февраля, – Буданов

О подготовке к теракту в подмосковном Крокус Сити Россия знала минимум за месяц. Кремль допустил, чтобы это произошло, и есть несколько объяснений, почему он допустил.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время Третьего международного форума по стратегическим коммуникациям. Его слова цитирует пресс-служба ГУР.

Он назвал даже дату, когда Москве стало известно о готовящемся теракте.

"Как минимум, 15 февраля 2024 г. РФ знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда", – сказал Кирилл Буданов.

По словам шефа украинской разведки, в Москве даже знали, откуда придут боевики для выполнения теракта, через какие две страны они перемещались на территорию России.

Поэтому очевидно, что Кремль намеренно допустил исполнение этой террористической операции. Есть несколько вариантов – для чего.

"Для чего они допустили, чтобы это произошло, – есть несколько вариантов. Первое – это, как у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант – они на самом деле недооценили масштабы произошедшего. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить по всему Украину", – отметил Буданов.

Глава ГУР обратил внимание, что Кремль уже трижды менял версии случившегося в "Крокус Сити", каждый раз пытаясь хоть как-то приплести к теракту так называемый "украинский след".

"Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который там обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей", – заявил Кирилл Буданов.

По его словам, Москва сама посеяла хаос и самонадеянно считала, что сможет его контролировать.

"Есть такое устоявшееся выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда функционирует: все пытаются создать контролируемый хаос. Абсолютно все более или менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла его сделать контролируемым. То же произошло и здесь", – подытожил Буданов.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холл" произошел вечером пятницы, 22 марта. По последним данным, погибли по меньшей мере 133 человека, еще около 150 травмированы. В РФ активно пытаются обвинить в произошедшем Украину. В СК РФ заявили, что причастных к теракту поймали в Брянской области, якобы по дороге в Украину. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ. Глава Кремля Путин молчал почти сутки после теракта, после чего обвинил Украину якобы в подготовке "окна" для побега террористов.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ФСБ РФ Александр Бортников назвал главу ГУР Кирилла Буданова "законной целью" и попытался пригрозить "ликвидацией". В ведомстве ответили на эти дерзкие заявления ФСБ.

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