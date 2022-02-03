Кремль отреагировал на отправку войск США в Восточную Европу

В Кремле заявили, что дополнительное размещение американских военнослужащих в государствах Восточной Европы только подтвердило обеспокоенность РФ по поводу "гарантий безопасности". Там действия США назвали "нагнетанием напряженности".

Позицию выразил спикер российского лидера Дмитрий Песков. Комментарий он дал журналистам одной из ведущих телерадиокомпаний мира CNN.

По его словам, перемещением войск Вашингтон "де-факто продолжает нагнетать напряженность в Европе".

"Действия американской стороны являются наилучшим доказательством того, что у нас, как у России, есть очевидные причины для беспокойства", – добавил Песков.

Напомним: 2 февраля президент США Джо Байден на фоне российской угрозы одобрил решение об отправке американских войск на восточный фланг НАТО. Развертывание ожидается в Польше – 1000 военных, и еще около 2000 – в юго-восточных странах Альянса, включая Румынию. Часть американских сил перебросят из США, а другую – из Германии.

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Представители Пентагона отметили, что так в Вашингтоне намерены послать главе РФ Владимиру Путину сигнал, чтобы предупредить на случай полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем возле украинских границ сосредоточено около 112 тысяч военных из личного состава ВС России. Если считать с авиационным и морским контингентами, то количество сил РФ достигает 130 тысяч человек. По сравнению с весной прошлого года Москва на 300 единиц увеличила количество танков.

Российские войска находятся и на белорусской территории, где якобы участвуют в учениях. На днях 75 депутатов Европарламента от разных стран и фракций в открытом письме заявили: если Кремль откажется выводить свои силы из Беларуси, это будет рассматриваться как ее оккупация.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер Путина заявил, якобы в ближайшем будущем войска Украины могут начать наступление на РФ. В воображении Пескова такое решение Киев готов принять для того, чтобы вернуть в состав суверенного государства оккупированный Россией Крым.