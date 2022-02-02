У Путина нафантазировали удар ВСУ по аннексированному Крыму: Песков озвучил 'сценарий'

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинские войска могут начать наступление на Россию в обозримом будущем. Такое решение Киев, в его представлении, готов принять с целью возвращения оккупированного полуострова Крым в состав суверенной Украины.

Об этом передает "РБК". Представитель Владимира Путина заметил, что Кремль не может исключать такой сценарий, учитывая "националистические настроения, популярные среди украинцев".

"Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым", – указал Песков.

Отметим, что буквально накануне сам президент РФ Владимир Путин расписал перспективы, которые ожидают Крым в свете вступления Украины в НАТО. Политик заявил, что это угрожает полномасштабной войной, поскольку Вооруженным силам России придется отвоевывать ранее оккупированную территорию полуострова не с украинской армией, а войсками всех стран НАТО.

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"В доктринальных документах Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Представим, что Украина является членом НАТО, напичканная оружием, начинает операции в Крыму, не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория! Нам что, воевать с блоком НАТО?" – посетовал Путин на пресс-конференции с журналистами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США и Североатлантический Альянс дали согласованный и окончательный ответ России по так называемым гарантиям безопасности. В нем четко отвергаются требования Кремля о закрытии для Украины вхождения в блок НАТО.