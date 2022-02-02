Байден принял решение об отправке войск в Восточную Европу: все подробности

Президент США Джо Байден официально одобрил ввод американских войск в Европу на фоне угрозы России. Развертывание ожидается в ближайшие дни.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные лица. По их словам, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.

Источники утверждают, что развертывание будет включать примерно 2000 военнослужащих США в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.

В то же время, по данным The Wall Street Journal, около 2000 военнослужащих из Форт-Брэгга, Северная Каролина, отправятся в Польшу и Германию, а около 1000 военных, которые являются частью базирующейся в Германии пехотной эскадрильи Stryker, – в Румынию.

Видео дня

При этом у США и НАТО уже есть десятки тысяч других военнослужащих в Европе, которые можно использовать для любого дополнительного развертывания у восточноевропейских союзников.

Еще 8500 военнослужащих в США приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования НАТО и быстро потребуется американское подкрепление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поддержку Украины высказались большинство мировых лидеров. Кроме того, страны ЕС помогли и готовы продолжить помогать нашей стране оружием: