Байден принял решение об отправке войск в Восточную Европу: все подробности
Президент США Джо Байден официально одобрил ввод американских войск в Европу на фоне угрозы России. Развертывание ожидается в ближайшие дни.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные лица. По их словам, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.
Источники утверждают, что развертывание будет включать примерно 2000 военнослужащих США в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.
В то же время, по данным The Wall Street Journal, около 2000 военнослужащих из Форт-Брэгга, Северная Каролина, отправятся в Польшу и Германию, а около 1000 военных, которые являются частью базирующейся в Германии пехотной эскадрильи Stryker, – в Румынию.
При этом у США и НАТО уже есть десятки тысяч других военнослужащих в Европе, которые можно использовать для любого дополнительного развертывания у восточноевропейских союзников.
Еще 8500 военнослужащих в США приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования НАТО и быстро потребуется американское подкрепление.
Как сообщал OBOZREVATEL, в поддержку Украины высказались большинство мировых лидеров. Кроме того, страны ЕС помогли и готовы продолжить помогать нашей стране оружием:
Великобритания начала поставки в нашу страну вооружения. В частности, речь идет о противотанковых ракетных комплексах NLAW, идеально подходящих для боя в городских условиях.
Италия готова "внести свой вклад" в сдерживание агрессии России против Украины. Страна выступает за дипломатическое разрешение конфликта, однако, если будет такая потребность, она усилит позиции Североатлантического альянса на восточном фланге.
Дания предоставит Украине оружие и военную технику на фоне скопления российских войск возле ее границы. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, это произойдет в случае дальнейшей военной эскалации со стороны Москвы.
Швеция заявила, что может отправить в Украину военный контингент. Шведские военные готовы обучать украинских солдат.
США также уже отправили Украине 6 самолетов с военной помощью.