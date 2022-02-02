В Европарламенте призвали считать Беларусь оккупированной территорией, если Россия не выведет войска

75 депутатов Европейского парламента от разных государств и фракций опубликовали открытое письмо в поддержку независимости Беларуси, а также осуждающее ущемление демократических прав внутри страны. Члены представительного органа указали, что если Россия откажется выводить свои войска с белорусской территории, это будет рассматриваться как ее оккупация.

Об этом у себя в Facebook написал журналист Франтишек Вечёрко после заседания членов Европарламента при участии лидера белорусской оппозиции в изгнании Светланы Тихановской. В своем выступлении она выразила обеспокоенность системным наращиванием военного присутствия армии РФ в Беларуси.

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Напомним, что подобная милитаризация проводится Россией под предлогом проведения совместных учений, но с точки зрения Украины и Запада – это ничто иное, как угроза военного вторжения с белорусско-украинских границ.

"Любое дипломатическое решение о сдерживании возможной агрессии России против Украины должно включать независимое и демократическое будущее самой Беларуси, а не его ценой", – указано в обращении евродепутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент-самозванец Республики Беларусь Александр Лукашенко не прекращает делать абсурдные заявления в адрес Украины. В частности диктатор выразил желание вернуть нашу страну в "лоно славянства", которое пытаются разорвать якобы "мелкие политические обиды" и "коварные замыслы Запада".