Кремль – о членстве Украины в НАТО: станет красной линией для Москвы
В Российской Федерации считают, что членство Украины в Североатлантическом альянсе может стать "красной линией" для Москвы. Кремль якобы беспокоят разговоры о том, что Киеву однажды может быть предоставлен План действий по членству (ПДЧ).
Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков через день после переговоров своего лидера с президентом США Джо Байденом в Женеве. По его словам, саммит в общем прошел положительно, но есть "опасения", сказал он в комментарии "Эхо Москвы".
"Это то, за чем мы очень внимательно следим, и это действительно красная линия для нас – в том, что касается перспективы вступления Украины в НАТО", – высказался официальный представитель Кремля.
Он отметил, мол, еще во время своего европейского турне Байден первый раз достаточно однозначно говорил о потенциальной возможности предоставления Украине ПДЧ.
"Это первый раз было сказано на таком, самом высоком уровне. И, конечно, это вызывает нашу обеспокоенность", – добавил Песков.
Относительно того, говорил ли американский лидер об Украине и НАТО в Женеве, пресс-секретарь Путина заявил, якобы не может сказать точно, "что было во время беседы в узком составе, но в расширенном это подробно не обсуждалось".
Напомним: в Женеве 16 июня состоялась встреча лидеров США Джо Байдена и России Владимира Путина. Переговоры в узком формате длились почти два часа – больше запланированного времени. После этого стороны перешли к этапу совместных переговоров делегаций, а далее политики по отдельности выступили на пресс-конференциях.
Так, Байден заявил о поддержке Украины и пригрозил Путину из-за политзаключенного Алексея Навального, а Путин обвинил Украину, рассказал о вражде с США, ответил на "убийцу", а еще заявил, что действовал "адекватно" при захвате Крыма.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после завершения саммита Североатлантического альянса в Брюсселе лидер США Джо Байден заявил, что у Украины, даже несмотря на войну на Донбассе, есть возможность вступления в НАТО. А также сказал, что наше государство получит ПДЧ, если будет отвечать критериям.
По итогам саммита 14 июня была принята декларация. В ней указано, что решение Бухарестского саммита НАТО от 2008 года о будущем членстве Украины в Альянсе действующее, но для Киева главное и в дальнейшем продвигать важные для страны реформы.
В ответ Зеленский отметил, что таким образом лидеры НАТО подтвердили, что Украина станет членом Альянса. Позже он сказал, что Украина достойна этого.