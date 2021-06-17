Кремль – о членстве Украины в НАТО: станет красной линией для Москвы

В Российской Федерации считают, что членство Украины в Североатлантическом альянсе может стать "красной линией" для Москвы. Кремль якобы беспокоят разговоры о том, что Киеву однажды может быть предоставлен План действий по членству (ПДЧ).

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков через день после переговоров своего лидера с президентом США Джо Байденом в Женеве. По его словам, саммит в общем прошел положительно, но есть "опасения", сказал он в комментарии "Эхо Москвы".

"Это то, за чем мы очень внимательно следим, и это действительно красная линия для нас – в том, что касается перспективы вступления Украины в НАТО", – высказался официальный представитель Кремля.

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Он отметил, мол, еще во время своего европейского турне Байден первый раз достаточно однозначно говорил о потенциальной возможности предоставления Украине ПДЧ.

"Это первый раз было сказано на таком, самом высоком уровне. И, конечно, это вызывает нашу обеспокоенность", – добавил Песков.

Относительно того, говорил ли американский лидер об Украине и НАТО в Женеве, пресс-секретарь Путина заявил, якобы не может сказать точно, "что было во время беседы в узком составе, но в расширенном это подробно не обсуждалось".

Напомним: в Женеве 16 июня состоялась встреча лидеров США Джо Байдена и России Владимира Путина. Переговоры в узком формате длились почти два часа – больше запланированного времени. После этого стороны перешли к этапу совместных переговоров делегаций, а далее политики по отдельности выступили на пресс-конференциях.

Так, Байден заявил о поддержке Украины и пригрозил Путину из-за политзаключенного Алексея Навального, а Путин обвинил Украину, рассказал о вражде с США, ответил на "убийцу", а еще заявил, что действовал "адекватно" при захвате Крыма.

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