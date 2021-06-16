Байден заявил о поддержке Украины и пригрозил Путину из-за Навального: главное по итогам встречи с президентом РФ

Президент США Джо Байден заявил лидеру РФ Владимир Путин, что поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, по его словам, американцы не придерживаются антироссийской политики.

OBOZREVATEL собрал главные заявления Байдена по итогам его встречи с Путиным 16 июня в Женеве.

"Я передал список из 16 опасных кибератак. Нам нужно договориться, что будут приняты меры против преступников, которые занимаются такими кибератаками на их территории. Нужно договориться о таких случаях и о конкретных мероприятиях", – сказал Байден.

Речь идет о списке неприкосновенных объектов, которые нельзя атаковать. Это произошло после захвата киберпреступниками крупного нефтепровода Colonial Pipeline.

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"Я сказал Путину, что не могу сохранить доверие своего народа, если не буду отстаивать права человека. Ни один президент США не сможет удержать доверие своего народа, если не будет громко говорить о нарушениях прав человека", – сказал Байден.

Так он прокомментировал арест российского оппозиционера Алексея Навального и американцев в тюрьмах в РФ. Если Навальный умрет, последствия будут "разрушительными", сказал президент США,

"Я передал незыблемую приверженность Соединенных Штатов к суверенитету и территориальной целостности Украины. Я высказал свою позицию по Минским соглашениям, Путин не стал спорить, но есть разногласия", – сказал президент.

По словам Байдена, он не обвинял и не угрожал Путину. Вместо этого говорил: а как бы вы себя чувствовали, если бы ваш продуктопровод захватили киберпреступники, или "как бы мы чувствовали себя, если бы весь мир думал, что мы вмешиваемся в чужие выборы?".

Путин и Байден говорили в том числе и о личном – матери американского президента. "Следующие 6-12 месяцев покажут, удалось ли запустить стратегический диалог, договориться об обмене заключенными", – сказал он. В отношениях между лидерами речь идет о собственных интересах, а не о доверии, отметил политик.

"Холодная война не в интересах ни России, ни США, Путин это понимает", – сказал Байден.

Кроме того:

Договорились вместе работать по Ирану, чтобы не допустить получения им ядерного оружия.

У Байдена " нет проблем, чтобы вести торговлю с Россией , но она должна придерживаться международных норм"

Обсудили, как предотвратить подъем терроризма в Афганистане.

"Он удовлетворен? Зачем мне этот вопрос еще раз поднимать?", – так Байден прокомментировал реакцию Путина на то, как американский лидер объяснил, почему назвал Путина убийцей.

Отметим, на пресс-конференцию Байдена российские СМИ не пригласили (американский могли задавать вопросы Путину).

К слову, о том, как встречу прокомментировал президент России Владимир Путин, можно прочитать здесь.

Разговор в "узком" формате (президенты и главы дипломатических ведомств) продолжались более двух часов, а вот в "широком" круге разговор закончился быстрее, чем планировали. В целом саммит продлился около 4 часов.

Из особенностей – Байден отказался от совместной пресс-конференции, как это принято после подобных встреч. Переговоры провели на нейтральной стороне – в Швейцарской Женеве. О визите американского президента в Россию, или Путина в США речь не шла.

Саму встречу можно считать исторической – встреча между политиками в качестве президентов произошла впервые. До этого отношения между странами обострялись, в СМИ их характеризовали как "хуже, чем было во время холодной войны".

Российские пропагандистские СМИ накануне встречи хвалили Путина еще более активно, чем обычно. Почитать самые громкие перлы можно здесь.

Как ранее писал OBOZREVATEL, встреча Байдена с Путиным длилась более двух часов и прошла в Женеве. Американский лидер отказался от совместной пресс-конференции. Сама встреча, как проанализировали эксперты, прошла холодно.