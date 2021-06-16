Путин обвинил Украину, рассказал о вражде с США и ответил на "убийцу": главное об встрече с Байденом

Президент РФ Владимир Путин во время своей пресс-конференции в очередной раз заявил, что Украина нарушает Минские соглашения. На вопрос журналистов о том, как он отреагировал на то, что президент США Джо Байден назвал его убийцей, он сказал, что американский лидер ему "позвонил и объяснился".

OBOZREVATEL собрал главные заявления Путина на его пресс-конференции 16 июня в Женеве после встречи с Байденом.

"Этот вопрос решен, они возвращаются к месту своей службы. Когда конкретно, вопрос технического характера. МИД РФ и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке", – сказал Путин.

"Тема Украины затрагивалась, не могу сказать, что подробно. Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке должны лежать Минские соглашения. Касательно вступление в НАТО – тема мазком затрагивалась, нечего обсуждать", – сказал Путин.

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Также он прокомментировал концентрацию войск на границе с Украиной. Он сказал, что учения проводились исключительно на территории РФ. При этом упрекнул США, мол, россияне к их границе не подходят, а США это делают.

"Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется из киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны...Россия в этом списке не значится", – сказал президент РФ.

На вопрос об обязательствах в отношении Украины, Путин заявил, что поддерживает Минские соглашения, но не согласен с позицией Украины. Мол, он не готов без выборов на неподконтрольной части и внесений изменений в Конституции Украины отдавать контроль над российско-украинской границей.

"Прежде всего нужны предложения об политической интеграции Донбасса, нужно внести изменения в Конституцию", – сказал Путин.

На вопрос об аресте российского оппозиционера Алексея Навального, Путин, не называя имени, заявил, что тот сам хотел быть арестованным. Кроме того, президент РФ отметил, что преследования начались только после того, как Навальный выпустил "видео в интернете" (речь идет о расследовании о дворце Путина).

"По поводу гражданина, которого вы упомянули. Человек знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное. Сознательно игнорируя требования, он выехал на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию, как только вышел из больницы, разместил видео-сюжеты в интернете, требования выдвинули, его объявили в розыск.. Он сделал то, чего хотел", – сказал Путин.

На вопрос о том, как Путин отнесся к тому, что Байден назвал его убийцей, Путин заявил: что американский президент ему звонил, объяснялся и его это устроило. Правда, после этого он начал рассказывать об убийствах в США и действиях американской армии за границей, мол, нужно еще разобраться, кто убийца. "На улицах американских городов каждый день кого-то убивают", – сказал он.

"Президент США позвонил, он объяснился. Меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться...Президент Байден человек очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз говорили больше двух часов", – сказал Путин

"США объявили Россию своим врагом. Конгресс это сделал в 2017-м. В законодательство внесли изменения, что США должны поддерживать политические организации у нас. Если Россия враг, то какие организации будет поддержать Америка в России", – сказал Путин.

В целом Путин несколько раз хвалил Байдена, называл его профессионалом, но указывал, что именно американцы виноваты в ухудшении отношений.

"В такой ситуации не может быть семейного доверия, но его зарницы промелькнули", – сказал Путин.

Кроме того, Путин сказал:

что обвинения США в милитаризации Арктики "не имеют под собой абсолютно никаких оснований". "Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе ", – сказал он.

что по обмену осужденными между Россией и США могут быть найдены компромиссы;

что Россия сочувствует народу США насчет ситуации с Black lives matter. Но не хочет, чтобы подобное происходило на ее территории;

тема возможного взаимного признания вакцин между Россией и США была упомянута, но вскользь.

Уже во время пресс-конференции на сайте Кремля появилось общее заявление Путина и Байдена. Лидеры двух стран подтвердили понимание принципа, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана

Как ранее писал OBOZREVATEL, встреча Байдена с Путиным длилась более двух часов и прошла в Женеве. Американский лидер отказался от совместной пресс-конференции. Сама встреча, как проанализировали эксперты, прошла холодно.