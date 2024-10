Кремль милитаризирует разные уровни российского правительства: в ISW объяснили, к чему готовится Путин

В стране-агрессоре РФ продолжают милитаризировать различные уровни правительства рамках подготовки к долгосрочному ведению войны против Украины. Также Кремль намерен продолжать конфронтацию с НАТО.

Эти процессы происходят на фоне сообщений о недостаточной подготовке к выборам в российскую госдуму. О ситуации рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что Кремль продолжает вести программу "Время героев", направленную на размещение российских "ветеранов" войны против Украины на должностях в местных, региональных и федеральных органах власти. Ее курирует первый заместитель главы администрации российского диктатора Сергей Кириенко. И по оценкам ISW, она является частью усилий Кремля по милитаризации российского общества и правительства.

Отмечается, что Кремль также предпринял многочисленные усилия, направленные на подготовку российского общества и военных к потенциальному крупномасштабному конфликту с НАТО.

В росСМИ информацию об этом подают так, как будто бы Москва будет готова сосредоточить эту думскую кампанию 2026 года "на возвращении к мирному времени", если война закончится к тому времени.

Но военные аналитики ISW считают, что Кремль все же рассматривает все это как краткосрочные усилия в рамках избирательного органа, который имеет мало независимого влияния на общую российскую политическую сферу.

"Программа "Время героев", вероятно, является лучшим индикатором долгосрочной траектории России при нынешнем режиме", – говорится в сводке.

Там объяснили, что РФ испытывает трудности с подготовкой к предвыборной кампании в госдуму, которая состоится 2026 года. Причиной этому является неопределенность относительно хода войны против Украины.

"Это говорит о том, что Кремль не уверен, что Россия сможет выиграть войну в течение следующих двух лет", – подчеркнули в ISW.

В частности, российское оппозиционное издание Meduza сообщило 30 октября, что первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко не начал планировать "контуры" выборов в думу 2026 года, хотя Кремль обычно делает это за два года до них.

Источник, близкий к Кремлю объяснил, что формирование политики на выборах зависит от того, продолжится ли война против Украины в 2026 году. Собеседник в руководстве путинской партии "Единая Россия" тоже признал, что им неясно, будут ли в их кампании 2026-го участвовать военнослужащие или человек, который "символизирует возвращение к мирной жизни", например, премьер-министр Михаил Мишустин.

А политтехнолог, работающий с Кремлем и несколькими региональными правительствами, заявил, что если война продолжится в течение избирательной кампании 2026 года, то Путину понадобится "сила, опирающаяся на ультрапатриотизм", например, совершенно новая или "слегка обновленная" партия, как "Справедливая Россия". Последняя на съезде 26 октября объявила, что ее новым политическим курсом станет "патриотический социализм", который там называют необходимым во время войны и "прочно основанным на великих достижениях русской цивилизации и важнейшим условием дальнейшего развития" страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, военные эксперты оценивают, что экономика РФ находится под угрозой "перегрева" из-за чрезмерно высоких расходов на войну против Украины. В таких условиях российские компании вынуждены искусственно повышать зарплаты, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, оставаясь конкурентоспособными с высокими заработками в оккупационной армии.

