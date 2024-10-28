Экономика России под угрозой "перегрева", расходы на войну будут расти: в ISW рассказали о проблемах, с которыми столкнулся Кремль

Российская экономика находится под угрозой "перегрева" из-за чрезмерно высоких расходов на войну против Украины. В таких условиях российские компании вынуждены искусственно повышать свои зарплаты, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, оставаясь конкурентоспособными с высокими зарплатами в оккупационной армии.

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Проблемы с экономикой будут представлять все более серьезные проблемы для способности диктатора Владимира Путина поддерживать войну в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Еще в июле 2024 года глава российского Центрального банка Эльвира Набиуллина пожаловалась, что рабочая сила и производственные мощности России "почти истощены". Частные российские компании с трудом поспевают за зарплатами военных и все чаще вынуждены предлагать заработную плату в несколько раз выше, чем в среднем по отрасли.

ISW недавно сообщил, что российские региональные власти значительно увеличивают единовременные бонусы за подписание контракта для российских военнослужащих, чтобы поддержать темпы мобилизации (примерно 30 тыс. человек в месяц). Это в свою очередь демонстрирует, что у России нет неограниченного резерва живой силы и она должна финансово и социально считаться с постоянно растущими расходами на восполнение своих потерь на передовой.

При этом жесткая миграционная политика России, особенно после атаки на Crocus City Hall в марте 2024 года, еще больше истощила трудовые ресурсы России и усилила экономические проблемы. Это особенно актуально, поскольку рабочие-мигранты все чаще идентифицируют Россию как враждебное и непривлекательное место для переезда на работу.

В ISW отметили, что Путин пытается найти баланс между удовлетворением интересов своего провоенного ультранационалистического электората, разделяющего крайние антимигрантские настроения, и его практической потребностью использовать труд мигрантов как в экономических, так и в военных целях.

Российский диктатор боится объявлять еще одну волну частичной волны мобилизации или введение всеобщей мобилизации. Поэтому Кремль прибегнул к криптомобилизации, которая оказывает все большую нагрузку на российскую экономику. Недавнее появление северокорейских войск в России и сообщение об их развертывании в зоне боевых действий в Курской области еще раз свидетельствуют о том, что вся система формирования сил Путина очень слаба.

Аналитики уверены, что расходы РФ на поддержание войны будут расти, поскольку агрессор продолжает сжигать живую силу и материальные средства на передовой. В ISW подчеркнули, что экономика России достигнет точки выгорания и повлечет за собой большие издержки для российского общества, что может заставить Путина принять важные решения о том, как обеспечить ресурсами войну России или изменить способ ведения Россией боевых действий, чтобы сохранить стабильность своего режима.

Напомним, российские власти лишили гражданства страны-агрессора мигрантов, которые не встали на воинский учет. Решение приняло министерство внутренних дел Хабаровского края 19 октября относительно трех таджиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных, которые отбывают наказание в российских тюрьмах и колониях. Причем на фронт забирают не только граждан РФ, но и выходцев из стран Центральной Азии и других иностранцев.

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