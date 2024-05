Кремль активизировал информкампанию, направленную на Запад: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями об учениях с ядерным оружием

Страна-агрессор Россия, похоже, вновь активизирует кампанию рефлексивного контроля, нацеленную на принятие решений на Западе, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции. Она вряд ли применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще.

Так считают эксперты из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они отметили, что рефлексивный контроль является ключевым элементом российского инструментария гибридной войны.

"Это тактика, основанная на формировании противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы он "добровольно" предпринимал действия, выгодные России", – говорится в сводке.

Отмечается, что еще советский математик Владимир Лефевр определил рефлексивное управление как "процесс передачи причин принятия решения" противнику посредством "провокаций, интриг, маскировки, создания ложных объектов и лжи любого типа". Россия часто использовала это понятие и пугала применением ядерного оружия на протяжении всего полномасштабного вторжения в Украину с целью заставить своего самоназванного противника – Запад – прекратить оказывать Киеву военную поддержку. Такое бряцание ядеркой стало часто используемой формой российского рефлексивного контроля.

И вот 6 мая министерство обороны РФ анонсировало нестратегические (тактические) учения для "отработки подготовки и применения" ядерного оружия. Там утверждали, мол, это меры в ответ на "провокационные заявления и угрозы" в их адрес со стороны западных официальных лиц. Ведомство обвинило США в размещении наземных ракет средней и малой дальности "в различных регионах мира", что, по его утверждению, позволяет России "ответить тем же". Также россияне предупредили, что будут рассматривать прибытие F-16 в Украину как провокацию, поскольку в их понимании эти истребители – носители ядерного оружия.

"Стандартная угроза, которую российские официальные лица высказывают с тех пор, как западные государства летом 2023 года впервые взяли на себя обязательство отправить F-16 в Украину… Российские официальные лица постоянно привязывают учения по ядерной готовности и туманные угрозы ядерным возмездием к важным политическим решениям Запада относительно войны в Украине, чтобы заставить западных политиков сдерживать себя и уменьшить поддержку страны", – напомнили в ISW.

Аналитики отметили, что нынешнее очевидное возрождение ядерной риторики, на этот раз в форме запланированных учений по тактическому ядерному оружию, совпадает с неизбежным прибытием западного вооружения в Украину. Предполагается, что в Кремле используют информационную компанию по ядерному оружию, чтобы отговорить западных партнеров Украины от предоставления дополнительной военной поддержки и напугать их, не позволяя украинским силам использовать предоставленные системы для нападения на законные военные цели на территории РФ.

"Российские войска участвуют в обычных ядерных учениях в рамках этой более широкой информационной операции по ядерной риторике, но мы продолжаем считать, что Россия вряд ли применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще", – говорят в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что ядерный шантаж со стороны РФ – стабильная практика кремлевского режима, кроме заявлений угроз не наблюдается.

В США риторику Кремля о военных учениях с использованием тактического ядерного оружия назвали безответственной, но там тоже не видят признаков подготовки России к применению такого оружия в войне против Украины. Со своей стороны в ЕС подчеркнули, что очередными ядерными угрозами Кремль демонстрирует заинтересованность в эскалации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!