"Кто ответит за это?" Россияне устроили истерику из-за слов Путина о сбитых "вагнеровцами" летчиках и назвали все цирком

Многим россиянам не понравились заявления диктатора Владимира Путина о том, что российские военные "действовали четко и слаженно" во время мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Публичную похвалу оккупантам от главы Кремля резко раскритиковали, назвали цирком, "миром розовых пони" и ложью.

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Соответствующими комментариями засыпали один из топовых российских пропагандистских Telegram-каналов. Читатели остались недовольны реакцией президента страны-агрессора на ситуацию.

"Клоуны эти уже аж бесят!" "Дикость какая-то", "Маски, маскарад и цирк!" "Из народа дураков делают!" "Позор", "Да, прям все консолидировались! Мир розовых пони, блин!" "Уже, если честно, даже не смешно", – пишут в сети.

Некоторые были в недоумении, как так получилось, что летчики ВС РФ бомбили колоны "вагнеровцев" (а заодно и по меньшей мере одну гражданскую машину), а наемники Пригожина в ответ сбивали российские вертолеты (и даже один самолет-воздушный командный пункт).

"Кто ответит за это?" "А не скажут, кто летчиков послал бомбить трассу?" "А кто их послал на смерть?" "Это ужасно, когда свои убивают своих", – возмущаются россияне.

Многие высмеяли действия, которые "мужественно" предпринимали российские военные и чиновники 24 июня.

"Какой кринж... Улететь в Питер, копать тракторами траншеи на дорогах, не иметь боеспособной армии, которая подавила бы мятеж, а потом устроить праздник с красными дорожками после того, как Лукашенко все порешал", "Консолидировано улетели", "Все молодцы, а сам то где был?" "Правоохранители мужественно смотрели, как мимо них проезжаю танки и ПЗРК", "Лукашенко пусть благодарит", "Шойгу наградят?" "Награждаем непричастных. Наказываем невиновных. Шойгу герой", "Всем раздать медали: батьке, Шойгу, Пригожину, техничке с Кремля, Джамшуту, который шаурмой возле Кремля торгует", – пишут жители РФ в комментариях.

Напомним: утром 27 июня Путин обратился к российским военным, специально для этого собранным в Кремле, а также к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Диктатор поблагодарил их за "подавление мятежа", в ходе которого наемники ЧВК, не встречая особого сопротивления, преодолели около 500 км и остановились в 200 км от столицы России. Вспомнил он и о погибших летчиках. Они, по словам Путина, "с честью выполнили свой долг 24 июня".

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны считает, что самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко, сыгравший непосредственную роль в остановке военного наступления ЧВК "Вагнер" на Москву, унизил этим главу РФ Владимира Путина и получил преимущества для себя.

– Лукашенко заявлял, что провел переговоры с Пригожиным по согласованию с Путиным и они длились целый день. В итоге "вагнеровцы" развернули свои колоны и остановили "Марш справедливости", а главарь наемников согласился отправиться в РБ.

– Бизнес-джет Пригожина приземлился на военном аэродроме Мачулищи под столицей Беларуси Минском утром 27 июня, в 07:40.

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