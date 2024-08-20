Кортеж с мигалками и перекрытые улицы: Путин впервые за 13 лет не побоялся посетить Чечню. Видео

В Чеченскую Республику (РФ) 20 августа впервые с декабря 2011 года приехал кремлевский диктатор Владимир Путин. В Грозном его встретил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Ранее в тот же день лидер государства-агрессора посетил еще два северокавказских региона – Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Пресс-служба Путина похвасталась пропагандистскими видеороликами, снятыми в поездке.

"Владимир Владимирович, несмотря на тяжелый рабочий день, полон сил и готов посетить несколько объектов в Чеченской Республике. В рамках визита запланирована насыщенная программа", – рассыпался Кадыров комплиментами в адрес Путина.

Визит диктатор начал встречей с будущими оккупантами-добровольцами, которые готовились к войне против Украины в Российском университете спецназа имени Путина.

Также Путин посетил могилу первого президента республики Ахмата Кадырова и пришел в новую мечеть имени пророка Исы в Грозном.

Кадыров вручил т.н. президенту знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. А Путин со своей стороны подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

Кроме того, диктатору показали макет нового района Грозного имени Путина.

Отметим: последний раз Путин приезжал в Чечню еще в должности премьер-министра.

Кадыров неоднократно приглашал его и в конце прошлого года на одном из совещаний даже пожаловался: мол, его ругают старейшины за то, что Путин не едет в республику.

Весной этого года Путин вновь получил приглашение посетить Чечню от многодетных супругов, получивших орден "Родительская слава".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно командир кадыровского подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов попал в ряд скандалов, связанных с операцией Сил обороны Украины в российской Курской области. Он врал, что украинские силы "практически уничтожены" и что они "не контролируют" райцентр Суджу. А потом даже опубликовал "видеодоказательства" т.н. успехов российских оккупантов.

– Институт изучения войны считает, что Апти Алаудинов усугубил напряжение в РФ, призвав солдат срочной службы участвовать в боевых действиях на Курщине. Напомним, что командир чеченского спецназа ответил на жалобы россиян на то, что призывникам мало платят, призывом подписать контракт на службу, если они хотят больше денег.

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