TikTok-войска в действии: командир 'спецназа АХМАТ' Алаудинов опозорился фейковым роликом из Суджи. Видео

Командир кадыровского подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов продолжает позориться, пытаясь опровергнуть успехи Сил обороны Украины в российской Курской области. После заявлений о том, что украинские силы "практически уничтожены" и что ВСУ "не контролируют" райцентр Суджу, он отличился публикацией "видеодоказательства" "успехов" российских оккупантов.

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Алаудинов опубликовал видео с украинскими военными, на последние кадры которого наложил "взрыв", подобный низкопробный фейк возмутил даже российских пропагандистов. "Поделку" главаря главных тик-токеров РФ опубликовал, в частности, Telegram-канал NEXTA Live.

"Командир кадыровцев Апты Алаудинов проиграл даже там, где казалось бы, ему нет равных — на фронтах TikTok. Он запостил грубо смонтированное видео с украинскими военными, где в конце якобы происходит взрыв, хотя на оригинальном видео такого нет", – отмечено в сообщении.

Кадры, опубликованные Алаудиновым, явно изменены с помощью фильтров. Оригинал, появившийся в сети ранее, снят в достаточно хорошем качестве.

А вот видео, которое опубликовал командир "Ахмата", затемнено и несколько замылено.

На последних кадрах ролика, где в оригинале украинский воин говорит "Слава Украине" и анонсирует "открытие" на месте российского супермаркета сети "Пятерочка" магазина украинского ритейлера АТБ, Алаудинов наложил похабно сделанные кадры "взрыва", которым предшествует свист якобы летящего по украинским военным снаряда.

"Ахмат сила – Россия мощь – Аллах велик", – подписал свою поделку командир кадыровцев.

Грубо смонтированный фейк вызвал приступ гнева даже у российских пропагандистов.

"Подобной лжи не выдержали даже российские пропагандисты и высказали всё, что думают о кадыровцах и их командире. Похоже, редактора уволят, посадят или заставят извиняться. А может, и всё вместе", – пишет NEXTA Live, добавляя к сообщению скриншот сообщения якобы из Telegram-канала ГТРК Чита.

Пропагандисты из этого госСМИ, как следует из скриншота, возмутились фейком и тем, что "такие, как Алаудинов, позорят армию". Сообщение также содержит обвинение кадыровцев в потере Суджи и призыв к российскому диктатору Владимиру Путину и министру обороны РФ Андрею Белоусову "отправлять на фронт больше мусульман".

На момент публикации новости OBOZ.UA не нашел такого сообщения на упомянутом ресурсе.

А вот рядовые россияне, являющиеся поклонниками Алаудинова, оказались вовсе не такими привередливыми. Они оставляют тысячи одобрительных реакций и сыпят благодарностями и восторженными отзывами о "мужестве" кадыровцев в комментариях. Неладное заподозрили, судя по отметившихся под постом, единицы коментаторов.

Ранее Алаудинов успел отметиться сразу несколькими лживыми заявлениями о ситуации в Курской области. Так, он заявил, что "ВСУ не контролируют Суджу", хотя практически одновременно с этим один из украинских телеканалов транслировал прямое включение съемочной группы, находящейся в этом городе.

Кроме того, по версии командира "Ахмата", "основные силы" ВСУ, зашедшие в Курскую область, "уже уничтожены": в этом время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал о продвижении украинских воинов и новой "партии" попавших в плен россиян.

Также Алаудинов выдал "инсайд", очевидно, прямиком с Банковой: по его словам, президент Украины Владимир Зеленский отдал армии приказ "до 11 августа взять АЭС в Курчатове", после чего "Киев планировал выйти на переговоры с Россией и предъявить ультиматум". Но, похоже, благодаря кадыровцам, "доблестно" сбегающим от "позорно" наступающих украинских воинов, эти "планы" удалось разрушить.

Напомним, ранее в этот же день Сырский сообщил, что ВСУ завершили зачистку города Суджа и взяли в плен более 100 российских военных.

Тем временем в Киеве прошло совещание под руководством Зеленского, в ходе которого обсуждалось создание военных комендатур на Курщине.