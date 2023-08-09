Кора небесная? В Краснодарском крае РФ пожаловались на нашествие саранчи: уничтожает все на своем пути. Видео

В Краснодарском крае России вслед за Астраханской областью пожаловались на нашествие саранчи. Полчища насекомых атаковали Приморско-Ахтарский, Калининский, Славянский и Красноармейский районы, уничтожая все посевы на своем пути.

Видео дня

Как пишут российские СМИ, в "пострадавших" районах в изобилии растут рогоз и камыши, которыми питается саранча. По словам специаолистов, большая часть вредителей находится вблизи Азовского моря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Низкие температуры и большое количество осадков способствовало тому, что питаться было нечем. На сегодняшний день пришло время, когда саранча уже окрылилась и начала летать", – сказал росСМИ руководитель филиала "Россельхозцентра" в Краснодарском крае Виталий Марченко.

Он добавил, что в крае "тучи саранчи" хозяйничают уже в течение двух недель. Насекомые перебираются на поля, которые затем обрабатывают инсектицидами – отравой для вредителей.

А на опубликованных в сети кадах из Астраханской области видно, как россияне гремят кастрюлями, пытаясь отогнать миллионы гигантских насекомых, которые накрыли поля, дороги и огороды местных жителей.

В соседней Калмыкии (субъект РФ) также обнаружили очаг саранчи. До рассвета, пока стая не взлетела (саранча может пролететь до 30 км в день), на полях распыляют инсектициды.

"Температура, высокая солнечная инсоляция способствует массовому развитию саранчи и формированию стадной фазы", – сказала росСМИ заместитель руководителя филиала "Россельхозцентра" в Краснодарском крае Людмила Казека.

Бороться с летящей стаей саранчи очень сложно. Остается только не дать ей взлететь.

Отметим, нашествие саранчи было одной из десяти кар египетских – бедствий, постигших египтян за отказ фараона освободить порабощенных евреев. После десятой казни (смерти всех первенцев) фараон сдался и разрешил евреям покинуть Египет.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад от саранчи пострадали тысячи гектаров полей в Краснодарском крае РФ. Тогда насекомые атаковали район, откуда взлетали российские самолеты, бомбившие Мариуполь.

Напомним также, в июне пропаганда Кремля запустила фейк о том, что ВСУ якобы выращивали "боевую саранчу из США в ангаре на Луганщине", а затем якобы использовали ее для уничтожения посевов на оккупированных территориях и в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!