newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Пропаганда РФ придумала новый фейк об украинской "боевой саранче", которая нападает на "ЛНР"

Ольга Ганюкова
Новости России
2 минуты
3,4 т.
Пропаганда РФ придумала новый фейк об украинской 'боевой саранче', которая нападает на 'ЛНР'

Российская пропаганда запустила новый фейк о том, что украинские бойцы якобы выращивали саранчу из США в ангаре в Луганской области. После этого Украина якобы использовала "боевую саранчу" для уничтожения посевов в "ЛНР" и других регионах России.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовало издание "РИА – Новости". На кадрах женщина в военной форме рассказала, что якобы обнаружила в медпункте "письмо" от 2019 года.

В нем якобы была просьба к украинской бригаде "обеспечить сопровождение грузов из Вашингтонского исследовательского университета штата Миссури на территорию рыбокомбината в Луганской области".

Женщина утверждает, что "посмотрела в интернете" и выяснила, что в лабораториях этого университета якобы "разводят боевых насекомых и проводят опыты с саранчой в "саперном деле".

Она также заверила, что в Луганской области идеальные условия для "легкого и быстрого" размножения саранчи.

Пропаганда РФ придумала новый фейк об украинской "боевой саранче", которая нападает на "ЛНР"
Пропаганда РФ придумала новый фейк об украинской "боевой саранче", которая нападает на "ЛНР"

Стоит отметить, что Россия в ООН продолжает кормить бредом членов организации и выдала новую порцию абсурдных заявлений. На заседании Совбеза присутствовавшие были вынуждены слушать басни постоянного представителя России в ООН Василия Небензи о том, что в Украине в "биолабораториях" якобы выращивают боевых комаров

В сети отреагировали на выдумки РФ и высмеяли их абсурдность. Пользователи высказали предположение, что Небензя и сам стал жертвой укусов таких комаров или перед выступлением на Совбезе "чего-то накурился".

Совет Безопасности ООН на заседании 2 ноября отклонил попытку государства-агрессора России создать комиссию по расследованию выдуманных ею же "биолабораторий" в Украине. Предложение РФ было отвергнуто большинством голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России ранее заявляли, что на территории Украины в непосредственной близости от границ Российской Федерации якобы находятся более 50 биолабораторий. Все они модернизированы на средства Пентагона и подконтрольны американскому военному ведомству.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!