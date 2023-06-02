Пропаганда РФ придумала новый фейк об украинской 'боевой саранче', которая нападает на 'ЛНР'

Российская пропаганда запустила новый фейк о том, что украинские бойцы якобы выращивали саранчу из США в ангаре в Луганской области. После этого Украина якобы использовала "боевую саранчу" для уничтожения посевов в "ЛНР" и других регионах России.

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Соответствующее видео опубликовало издание "РИА – Новости". На кадрах женщина в военной форме рассказала, что якобы обнаружила в медпункте "письмо" от 2019 года.

В нем якобы была просьба к украинской бригаде "обеспечить сопровождение грузов из Вашингтонского исследовательского университета штата Миссури на территорию рыбокомбината в Луганской области".

Женщина утверждает, что "посмотрела в интернете" и выяснила, что в лабораториях этого университета якобы "разводят боевых насекомых и проводят опыты с саранчой в "саперном деле".

Она также заверила, что в Луганской области идеальные условия для "легкого и быстрого" размножения саранчи.

Стоит отметить, что Россия в ООН продолжает кормить бредом членов организации и выдала новую порцию абсурдных заявлений. На заседании Совбеза присутствовавшие были вынуждены слушать басни постоянного представителя России в ООН Василия Небензи о том, что в Украине в "биолабораториях" якобы выращивают боевых комаров

В сети отреагировали на выдумки РФ и высмеяли их абсурдность. Пользователи высказали предположение, что Небензя и сам стал жертвой укусов таких комаров или перед выступлением на Совбезе "чего-то накурился".

Совет Безопасности ООН на заседании 2 ноября отклонил попытку государства-агрессора России создать комиссию по расследованию выдуманных ею же "биолабораторий" в Украине. Предложение РФ было отвергнуто большинством голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России ранее заявляли, что на территории Украины в непосредственной близости от границ Российской Федерации якобы находятся более 50 биолабораторий. Все они модернизированы на средства Пентагона и подконтрольны американскому военному ведомству.

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