"Киев за три дня"? Россияне будут информировать силовиков об обстрелах и атаках дронов на РФ через приложение

Российская "специальная военная операция" идет "по плану" – в стране-агрессоре уже создали приложение, которое россияне могут использовать при обстрелах территории РФ. Судя по всему, "бавовна" и заход на территорию России "диверсионных групп" стали уже не просто обыденностью, а проблемой для государства-оккупанта.

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Приложение назвали "Радар". Его презентовали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и его коллега из Курской области Роман Старовойт вместе с группировкой "Народный фронт".

Пропагандистские СМИ пишут, что через "Радар" жители Российской Федерации смогут передавать данные о беспилотниках, "диверсионных группах" и других возможных "чрезвычайных ситуациях". В приложении есть возможность отправить фотографии. Эта информация будет направляться в силовые структуры "для анализа и быстрого принятия решения", заявил Гладков.

Власти приграничных областей попросили россиян "проявить бдительность и гражданскую позицию". Интересно, что разработчики также создали специальный бот в Telegram, хотя этот мессенджер Роскомнадзор давно огласил "запрещенным".

Старовойт на презентации "Радара" поплакался, что Курская область "с самого начала "СВО"" ощущает последствия нападения на Украину (помощник Кремля назвал это "террористической угрозой со стороны Украины").

А глава Белгородщины Гладков сказал: "Не было практически ни дня, чтобы областной центр или приграничные территории не подвергались бы постоянным вражеским атакам".

Примечательно: платформа Apple не дала своего согласия на распространение указанного приложения. Однако GooglePlay разрешил стране-террористу залить "Радар" на свой сервис.

Как писал OBOZREVATEL:

– Около 4:00 пятницы, 18 августа, в столице РФ прогремели взрывы около "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация". Там расположены офисы минэкономразвития, минпромторга и минцифры России.

– Момент "бавовны" попал на видео. После яркой вспышки над небоскребами поднялся столб дыма. Пропагандисты утверждают, что причиной был "украинский дрон".

– Очевидцы говорят, что видели вспышку, после чего услышали громкий взрыв. "Очень страшно, у меня до сих пор трясутся колени", – сказала одна из москвичек.

– Россияне подняли истерику из-за новой атаки на Москву. Они недоумевают, почему не сработала их хваленая ПВО, и требуют ударов по городам и ядерным объектам Украины.

– В Госдуме страны-агрессора отреагировали на новую атаку довольно странно. "Специальная операция – не надо ничему удивляться", – заявил глава комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. Он также оправдал "бавовну" тем, что "Москва-Сити" – "хороший ориентир" для БПЛА.

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