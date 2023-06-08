'Как бы было здорово остановить кровопролитие': пропагандистка Симоньян 'миротворческим' заявлением довела россиян до истерики. Видео

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян размечталась о "заморозке" войны из-за того, что Вооруженные силы Украины получают от союзников все больше вооружения. Испугавшись неминуемого поражения путинской армии, она цинично предложила "остановить кровопролитие прямо сейчас".

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Более того, Симоньян заговорила об очередных фейковых референдумах из-за чего довела граждан страны-террориста России до истерики. Об этом пишут российские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандистка пожаловалась, что ВСУ получают все больше вооружения для борьбы с российской оккупационной армией. Особенно ее напугали ракеты дальнего действия, а также истребители.

Симоньян выдала "гениальный" план того, как путинской армии избежать поражения на поле боя. В очередной раз на росТВ заговорили о "заморозке" войны и размечтались оставить линию фронта такой, какой она есть на сегодняшний день. Более того, Симоньян размечталась о проведении так называемых референдумов в Украине.

Впрочем, стоит отметить, что пропагандистка проговорилась и выдала правду, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину на самом деле плевать на временно оккупированные территории Украины.

"Остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это же справедливо. Ну хорошо же? Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны", – заявила пропагандистка.

После таких слов россияне устроили истерику, заявляя, что РФ готовят к "договорняку" и сдаче захваченных территорий. Выступление Симоньян назвали "пропагандой поражения" и обвинили в предательстве.

Другие пропагандисты настолько обиделись на Симоньян, что пытались упрекнуть ее сотнями тысяч смертей российских террористов, которые погибли на войне в Украине. Также в РФ пожаловались, что формулировка Симоньян о "спорных территориях" – это "покушение на конституцию и территориальную целостность России". При этом нашлись и те, что пытались защитить Симоньян, мол, ее слова о спорных территориях были вырваны из контекста.

Напомним, 19 мая Симоньян пожаловалась, что на ее имя на работу пришла бандероль якобы со следами взрывчатки. Однако позже она показала содержимое пакета – внутри был предмет для интимных развлечений.

Ранее пропагандисты в России заявили, что им начали поступать посылки с бюстами, похожими на начиненный взрывчаткой, какой презентовали пропагандисту Владлену Татарскому в день его ликвидации.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне террористического акта России на Каховской гидроэлектростанции и регулярной "бавовны" в Белгородской области РФ загрустила даже преданная режиму Кремля пропагандистка Ольга Скабеева. Она заметила, что оккупанты в последнее время не радуют ее публику даже мнимыми успехами, а в стране стало очень тревожно.

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