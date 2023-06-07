'Тревожно в стране': Скабеева пожаловалась на проблемы на фронте и заявила, что Россию хотят 'устранить'. Видео

На фоне террористического акта России на Каховской гидроэлектростанции и регулярной "бавовне" в Белгородской области самой РФ загрустила даже преданная режиму Кремля пропагандистка Ольга Скабеева. Она заметила, что оккупанты в последнее время не радуют ее публику даже мнимыми успехами, а в стране стало очень тревожно.

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"Тревожно в стране, тревожно..", – пришла к неутешительным выводам ведущая скандального телешоу, которое транслирует федеральный канал. Некий политолог, приглашенный в студию, пытался как-то отвлечь пропагандистку тем, что просто у Запада поставлена задача отнять у России оккупированный Крым, но его намерения увенчались успехом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Да не Крым им нужен!, – взорвалась Скабеева. – Их цель это измученная, недееспособная Россия, которая не сможет развиваться. Они хотят нас устранить, как геополитического противника. Причем, судя по всему, они пока добиваются своего".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с похожими упадочными мыслями выступают уже пропагандисты и на других росканалах. Так, на НТВ прокремлевский аналитик Надеждин подчеркнул, что "спецоперация" в Украине превратилась в кошмар и в глубинках РФ буквально заканчиваются мужчины.

"В Бахмуте, где жили около 70 тысяч человек, были детские сады, теперь он стерт с лица земли, все, кто мог убежать, убежали. Если победа России выглядит так – руины без людей, то я не знаю..." – печально рассуждает эксперт.

Невозмутимым остается только экс-нардеп от "Партии регионов" и коллаборант Олег Царев, который по-прежнему пребывает в каких-то неосуществимых иллюзиях. В своем последнем выступлении перед публикой, он выдал, что западная часть Украины ждет-не дождется прихода россиян.

"Поверьте мне, если и когда наша власть придет на запад Украины, там сторонников "Единой России" будет больше, чем в любой другой области, они всегда были за власть, за сильную власть", – рассуждает в полубреду сепаратист.

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