Кадыров раскрыл тайну странного гаджета, который носит на пальце: 'меня повеселили версии'. Видео

Лидер Чечни Рамзан Кадыров раскрыл тайну загадочного гаджета, который он носит на пальце. Он заявил, что это счетчик, которым он считает молитвы, а никакое не медицинское устройство, как многие считали.

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Такое объяснение лидер Чечни дал на своем Telegram-канале. Он отметил, что устройство вызвало много обсуждений, и многие версии выдались приспешнику российского диктатора Владимира Путина достаточно "веселыми" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"И как его не называли: тревожной кнопкой, медицинским прибором, загадочным прибором. Все гадают и гадают. Честно признаться, порадовали меня эти версии", – отметил Кадыров.

"Это у меня электронный счетчик. И он всегда со мной во время бодрствования. Я читаю салаваты в честь нашего любимого пророка Мухаммада. Счетчик позволяет мне видеть, сколько раз я их прочитал. Вот и весь секрет", – объяснил он.

Лидер Чечни заверил, что, несмотря на все слухи о его болезни, он абсолютно здоров, а также размечтался о "победе".

Напомним: 6 марта стало известно, что Рамзан Кадыров после слухов о болезни впервые появился на людях, тогда же у него на руке заметили загадочный прибор, визуально похожий на переносной пульсоксиметр – подключаемый к смартфону гаджет, который непрерывно следит за уровнем кислорода в крови и сигнализирует о снижении заданных параметров.

К тому же уже несколько недель ходили слухи о здоровье лидера Чечни 46-летнего Рамзана Кадырова. Похоже, что у него проблемы с почками. За последние несколько месяцев лидер Чечни сильно прибавил в весе, он выглядит очень мрачным, а в своих видео часто не может открыть глаза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал оккупантов, жалующихся на "снарядный голод", таким образом задев и наемников ЧВК "Вагнер", давно говорящих об этой проблеме. Помощник Кремля заявил, что "у хорошего бойца" патроны не могут неожиданно закончиться;

– на встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным глава Чеченской Республики (РФ) Рамзан Кадыров явно нервничал. Вероятно, он очень хотел доказать свою полезность и опасался, что теряет поддержку президента России.

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