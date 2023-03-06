Кадыров после слухов о болезни впервые появился на людях: на руке заметили медицинский прибор. Фото

Глава Чечни Рамзан Кадыров после слухов о болезни впервые появился на людях. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор.

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Об этом сообщает издание "Телеграф". 3 марта Кадыров принимал участие в встрече с предводителем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

На руке путинского приспешника хорошо видно устройство, похожее на переносной пульсоксиметр. Этот гаджет подключается к смартфону, постоянно следит за уровнем кислорода в крови и сигнализирует в случае снижения заданных параметров.

Стоит отметить, что уже несколько недель ходят слухи о здоровье лидера Чечни 46-летнего Рамзана Кадырова. Похоже, что у него проблемы с почками. За последние несколько месяцев Рамзан Кадыров сильно прибавил в весе, он выглядит очень мрачным, а в своих видео часто не может открыть глаза.

То, что Кадыров время от времени выглядит энергичным и подвижным, приписывают употреблению им стимуляторов. Говорят, что теперь чеченский диктатор зависит от этого и другого лекарства.

Ранее СМИ писали, что Кадыров отдыхает за границей, пока "мобики" из Чечни гибнут на фронте в Украине. В частности, чеченский лидер провел новогодние праздники в Дубае, куда прилетел на собственном лайнере за $80 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров обвинил Украину и Европу в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в 90-х годах. Он утверждает, что ныне Чечня не может существовать без России, потому что сама себя она тогда не прокормит.

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