Кадыров заметно нервничал на встрече с Путиным: в ISW указали на интересные "нюансы" переговоров

На встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным глава Чеченской Республики (РФ) Рамзан Кадыров явно нервничал. Вероятно, он очень хотел доказать свою полезность и опасался, что теряет поддержку президента России.

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Такое предположение озвучил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 13 марта. Напомним: в этот день глава Чечни появился в Москве со "шпаргалкой" об "успехах" и попросил у Путина разрешения "чуть похвастаться" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Аналитики считают, что на встрече Кадыров чувствовал значительное давление и изо всех сил старался показать Чечню, себя и свои войска в позитивном свете.

Он также воспользовался встречей, чтобы похвалить успех чеченских боевиков в войне против Украины, и подчеркнул, что они добросовестно выполняют приказы Путина и "стремятся действовать до победного конца". Глава Кремля в ответ поблагодарил политика.

Однако в настоящее время войска из Чечни играют минимальную роль на линии фронта. В основном они проводят наступательные операции в районе Белогоровки Луганской области и выполняют правоохранительные задачи в тыловых районах оккупированной Украины.

"Таким образом, Кадыров может опасаться, что он теряет благосклонность Путина, потому что ему нечего показать с точки зрения боевых достижений Чечни, и, вероятно, он надеялся исправить и укрепить свою репутацию в ходе этой встречи", – сказано в отчете ISW.

Что касается целей Путина, то он, скорее всего, надеялся оказать давление на чеченского главу, чтобы тот увеличил интенсивность применения своих войск на так называемой "СВО", особенно на фоне больших потерь наемников ЧВК "Вагнер" и регулярных российских сил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети распространяются слухи о болезни 46-летнего Рамзана Кадырова. Подозревают, что у него проблемы с почками. За последние несколько месяцев он сильно прибавил в весе, на лице видно отечность, в том числе в районе глаз.

– Он довольно долго не появлялся на людях и только 6 марта "вышел в свет". На его руке был замечен медицинский прибор. Отметим, что пульсоксиметр можно было увидеть и 13 марта во время встречи Кадырова с Путиным.

– Ранее СМИ писали, что Кадыров, пока российские "мобики" гибли на фронте, провел новогодние праздники в Дубае, куда прилетел на собственном лайнере за 80 млн долларов США.

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